На Эмили Ратаковски подали в суд из-за фото

Снимки были сделаны еще в 2019 году.

На американскую модель Эмили Ратаковски подали в суд из-за ее же фотографий. Об этом пишет Stuff.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

На знаменитость польско-еврейского происхождения подал в суд уличный фотограф из округа Квинс Нью-Йорка. По словам Эдварда Опиналдо, Ратаковски выложила на свою Instagram-страницу два снимка, сделанных им в 2019 году.

В иске уличный фотограф заявил, что 31-летняя модель нарушила авторские права, не получив в Опиналдо разрешения на распространение фото.

Речь идет о снимках, на которых звезда подиумов выходит из здания Нью-Йорка в июне 2019. В тот же день она выложила свои фото и получила 288 тысяч лайков от фолловеров в соцсети.

[ + – ] Эмили Ратаковски с сыном Сильвестром Фото: W Magazine

Права на эти фото фотограф-истец зарегистрировал в июле 2019. А в сентябре того же года Опиналдо заметил, что на странице звезды появились его кадры.

Напомним, Эмили Ратаковски продемонстрировала идеальный образ для свидания летом 2022.

Также Фокус писал о другом образе молодой мамы Эмили Ратаковски, который модель продемонстрировала на прогулке со своим годовалым сыном Сильвестром. Звезда подиумов соединила экстремальное мини и массивные ковбойские сапоги.