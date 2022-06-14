Эмили Ратаковски соединила ковбойские сапоги и экстремальное мини (фото)

Знаменитость демонстрирует стильные луки не только на подиумах, но и в повседневной жизни.

Молодая мама и модель с мировым именем Эмили Ратаковски вышла на семейную прогулку с сыном в довольно необычном и интересном образе. Об этом пишет Daily Mail.

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31-летняя знаменитость прогулялась по улицам Нью-Йорка в черных ковбойских сапогах, яркой облегающей оранжевой мини-юбке и такого же цвета топе. Свои черные волосы американская модель распустила.

Дополнили образ черные солнцезащитные очки и минималистичные часы на руке Ратаковски.

[ + – ] Эмили Ратаковски на прогулке с сыном Сильвестром

Модель еврейско-польского происхождения впервые стала мамой в марте 2021. На Международный женский день у Эмили Ратаковски и ее мужа, продюсера Себастьяна Бир-Маккларда родился сын Сильвестр.

Сначала молодые родители тщательно прятали своего первенца от глаза общественности и журналистов, однако сейчас они активно делятся снимками сына в соцсетях.

[ + – ] Эмили Ратаковски с сыном Сильвестром

Напомним, свой 31-й день рождения Эмили Ратаковски встретила на солнечном побережье и продемонстрировала самый модный купальник лета 2022.

Также Фокус писал о курьезе, произошедшем с Эмили Ратаковски на вечеринке Met Gala 2022. Знаменитость потеряла свою туфельку прямо перед камерами на красной дорожке.