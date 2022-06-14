Емілі Ратаковскі поєднала ковбойські чоботи та екстремальне міні (фото)
Знаменитість демонструє стильні луки не тільки на подіумах, а й у повсякденному житті.
Молода мама та модель зі світовим іменем Емілі Ратаковскі вийшла на сімейну прогулянку із сином у доволі незвичному та цікавому образі. Про це пише Daily Mail.
31-річна знаменитість прогулялася вулицями Нью-Йорка у чорних ковбойських чоботах, яскравій приталеній помаранчевій мініспідниці та такого ж кольору топі. Своє чорне волосся американська модель розпустила.
Доповнили образ чорні сонцезахисні окуляри та мінімалістичний годинник на руці Ратаковскі.
Модель єврейсько-польського походження вперше стала мамою в березні 2021. На Міжнародний жіночий день в Емілі Ратаковскі та її чоловіка, продюсера Себастьяна Бір-Маккларда народився син Сильвестр.
Спочатку молоді батьки ретельно ховали свого первістка від ока громадськості та журналістів, проте наразі активно і самі діляться знімками сина у соцмережах.
Нагадаємо, свій 31-й день народження Емілі Ратаковскі зустріла на сонячному побережжі та продемонструвала наймодніший купальник літа 2022.
Також Фокус писав про курйоз, що стався з Емілі Ратаковскі на вечірці Met Gala 2022. Знаменитість загубила свою туфельку прямо перед камерами на червоній доріжці.