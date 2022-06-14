Емілі Ратаковскі поєднала ковбойські чоботи та екстремальне міні (фото)

Знаменитість демонструє стильні луки не тільки на подіумах, а й у повсякденному житті.

Молода мама та модель зі світовим іменем Емілі Ратаковскі вийшла на сімейну прогулянку із сином у доволі незвичному та цікавому образі. Про це пише Daily Mail.

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31-річна знаменитість прогулялася вулицями Нью-Йорка у чорних ковбойських чоботах, яскравій приталеній помаранчевій мініспідниці та такого ж кольору топі. Своє чорне волосся американська модель розпустила.

Доповнили образ чорні сонцезахисні окуляри та мінімалістичний годинник на руці Ратаковскі.

[ + – ] Емілі Ратаковскі на прогулянці із сином Сильвестром

Модель єврейсько-польського походження вперше стала мамою в березні 2021. На Міжнародний жіночий день в Емілі Ратаковскі та її чоловіка, продюсера Себастьяна Бір-Маккларда народився син Сильвестр.

Спочатку молоді батьки ретельно ховали свого первістка від ока громадськості та журналістів, проте наразі активно і самі діляться знімками сина у соцмережах.

[ + – ] Емілі Ратаковскі із сином Сильвестром

Нагадаємо, свій 31-й день народження Емілі Ратаковскі зустріла на сонячному побережжі та продемонструвала наймодніший купальник літа 2022.

Також Фокус писав про курйоз, що стався з Емілі Ратаковскі на вечірці Met Gala 2022. Знаменитість загубила свою туфельку прямо перед камерами на червоній доріжці.