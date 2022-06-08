Знаменитість відсвяткувала свій день народження посеред пальм.

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31-річна американська модель та письменниця Емілі Ратаковскі в день свого народження продемонструвала наймодніший купальник літа 2022. Фото вона поділилася на своїй Instagram-сторінці з майже 30 млн підписників.

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Знаменитість постала в світло-леопардовому бікіні із зав'язками на животі. А оскільки тваринні принти знову повертаються у моду, на такий пляжний образ точно варто звернути увагу влітку 2022.

До свого святкового аутфіту Ратаковскі додала солом'яного капелюха з квітковим принтом. І, судячи з усього, зустріла свій 31 рік десь біля океану, посеред пальм та сонячних ванн.

[ + – ] Емілі Ратаковскі продемонструвала наймодніший купальник літа 2022

"Згоріла дівчинка у день народження", — підписала карусель фото іменинниця.

Підписники моделі засипали її привітаннями та компліментами.

"Щасливого бікіні-день народження", "наша бікіні королева!", "всього найкращого в цей сонячний день!" — коментують знімки фоловери американської знаменитості єврейсько-польського походження.

[ + – ] Емілі Ратаковскі із сином Фото: W Magazine

31-річна Емілі Ратаковскі одна з найзатребуваніших моделей сучасності, вона написала книгу "Моє тіло", активно веде соцмережі з десятками мільйонами підписників, а в березні 2021 стала мамою. У моделі народився син Аполлон.

Нагадаємо, Емілі Ратаковскі під час заходів у межах 75-го Каннського кінофестивалю у Франції згубила туфельку прямо перед камерами.

Також Фокус писав про стильний та зручний костюм на літо 2022, який продемонструвала Емілі Ратаковскі при виході у світ.