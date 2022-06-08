Емілі Ратаковскі продемонструвала наймодніший купальник літа 2022
Знаменитість відсвяткувала свій день народження посеред пальм.
Ми . Ми з України
З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами.Підтримати
31-річна американська модель та письменниця Емілі Ратаковскі в день свого народження продемонструвала наймодніший купальник літа 2022. Фото вона поділилася на своїй Instagram-сторінці з майже 30 млн підписників.
Знаменитість постала в світло-леопардовому бікіні із зав'язками на животі. А оскільки тваринні принти знову повертаються у моду, на такий пляжний образ точно варто звернути увагу влітку 2022.
До свого святкового аутфіту Ратаковскі додала солом'яного капелюха з квітковим принтом. І, судячи з усього, зустріла свій 31 рік десь біля океану, посеред пальм та сонячних ванн.
"Згоріла дівчинка у день народження", — підписала карусель фото іменинниця.
Підписники моделі засипали її привітаннями та компліментами.
"Щасливого бікіні-день народження", "наша бікіні королева!", "всього найкращого в цей сонячний день!" — коментують знімки фоловери американської знаменитості єврейсько-польського походження.
31-річна Емілі Ратаковскі одна з найзатребуваніших моделей сучасності, вона написала книгу "Моє тіло", активно веде соцмережі з десятками мільйонами підписників, а в березні 2021 стала мамою. У моделі народився син Аполлон.
Нагадаємо, Емілі Ратаковскі під час заходів у межах 75-го Каннського кінофестивалю у Франції згубила туфельку прямо перед камерами.
Також Фокус писав про стильний та зручний костюм на літо 2022, який продемонструвала Емілі Ратаковскі при виході у світ.