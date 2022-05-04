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Як Попелюшка. Емілі Ратаковскі загубила туфель на вечірці Met Gala 2022 (фото)

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Фото: emrata | Емілі Ратаковскі

Через це знаменитість прозвали в мережі Попелюшкою.

Американська модель та авторка книги Емілі Ратаковскі загубила туфель, коли приїхала на вечірку Met Gala у Нью-Йорку. Про це пише Daily Mail.

Коли 30-річна знаменитість ступила на червону доріжку, яскраво-рожевий туфель на платформі злетів з її ноги. Проте Ратаковскі не розгубилася і продовжила йти своєю модельною ходою.

Емілі Ратаковскі загубила туфель у Нью-Йорку

Один чоловік, присутній там, допоміг Емілі взути туфель назад. Тож інцидент був недовгим.

Королева подіуму вдягла на afterparty напівпрозору мінісукню відтінку шартрез від Versace з глибоким декольте. Волосся американська знаменитість зібрала в пучок. А до образу додала невеликий клатч.

Емілі Ратаковскі продемонструвала доволі відвертий образ на вечірці Met Gala

На самому Met Gala Емілі Ратаковскі також продемонструвала образ від італійського дому моди. Модель вийшла на червону доріжку у мінісукні зі шлейфом, що нагадує хвіст павича. Свого часу в 1992 році цю сукню, усипану камінням, продемонструвала на подіумі канадська супермодель Ясмін Гаурі.

Емілі Ратаковскі в образі від Versace на Met Gala 2022

Нагадаємо, які образи на Met Gala 2022 стали найкращими на найбільш обговорюваними в мережі.

Також Фокус писав про ідеальний діловий костюм на сезон весна-літо 2022, який продемонструвала модель Емілі Ратаковскі.