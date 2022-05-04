Як Попелюшка. Емілі Ратаковскі загубила туфель на вечірці Met Gala 2022 (фото)

Через це знаменитість прозвали в мережі Попелюшкою.

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Американська модель та авторка книги Емілі Ратаковскі загубила туфель, коли приїхала на вечірку Met Gala у Нью-Йорку. Про це пише Daily Mail.

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Коли 30-річна знаменитість ступила на червону доріжку, яскраво-рожевий туфель на платформі злетів з її ноги. Проте Ратаковскі не розгубилася і продовжила йти своєю модельною ходою.

[ + – ] Емілі Ратаковскі загубила туфель у Нью-Йорку

Один чоловік, присутній там, допоміг Емілі взути туфель назад. Тож інцидент був недовгим.

Королева подіуму вдягла на afterparty напівпрозору мінісукню відтінку шартрез від Versace з глибоким декольте. Волосся американська знаменитість зібрала в пучок. А до образу додала невеликий клатч.

[ + – ] Емілі Ратаковскі продемонструвала доволі відвертий образ на вечірці Met Gala

На самому Met Gala Емілі Ратаковскі також продемонструвала образ від італійського дому моди. Модель вийшла на червону доріжку у мінісукні зі шлейфом, що нагадує хвіст павича. Свого часу в 1992 році цю сукню, усипану камінням, продемонструвала на подіумі канадська супермодель Ясмін Гаурі.

[ + – ] Емілі Ратаковскі в образі від Versace на Met Gala 2022

Нагадаємо, які образи на Met Gala 2022 стали найкращими на найбільш обговорюваними в мережі.

Також Фокус писав про ідеальний діловий костюм на сезон весна-літо 2022, який продемонструвала модель Емілі Ратаковскі.