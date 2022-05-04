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Как Золушка. Эмили Ратаковски потеряла туфельку на вечеринке Met Gala 2022 (фото)

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Фото: emrata | Эмили Ратаковски

Поэтому знаменитость уже прозвали в Сети Золушкой.

Американская модель и автор книги Эмили Ратаковски потеряла туфель, когда приехала на вечеринку Met Gala в Нью-Йорке. Об этом пишет Daily Mail.

Когда 30-летняя знаменитость ступила на красную дорожку, ярко-розовый туфель на платформе слетел с ее ноги. Однако Ратаковски не растерялась и продолжила идти своей модельной походкой.

Эмили Ратаковски потеряла туфель в Нью-Йорке

Один мужчина, присутствовавший там, помог Эмили обуть туфель назад. Так что инцидент был недолгим.

Королева подиума надела на afterparty полупрозрачное мини-платье оттенка шартреза от Versace с глубоким декольте. Волосы американская знаменитость собрала в пучок. А к образу добавила небольшой клатч.

Эмили Ратаковски продемонстрировала довольно откровенный образ на вечеринке Met Gala

На самом Met Gala Эмили Ратаковски также продемонстрировала образ от итальянского дома моды. Модель вышла на красную дорожку в мини-платье со шлейфом, напоминающим хвост павлина. В свое время в 1992 году это платье, усыпанное камнями, продемонстрировала на подиуме канадская супермодель Ясмин Гаури.

Эмили Ратаковски в образе от Versace на Met Gala 2022

Напомним, какие образы на Met Gala 2022 стали самыми лучшими и наиболее обсуждаемыми в Сети.

Также Фокус писал об идеальном деловом костюме на сезон весна-лето 2022, который продемонстрировала модель Эмили Ратаковски.