Как Золушка. Эмили Ратаковски потеряла туфельку на вечеринке Met Gala 2022 (фото)

Поэтому знаменитость уже прозвали в Сети Золушкой.

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Американская модель и автор книги Эмили Ратаковски потеряла туфель, когда приехала на вечеринку Met Gala в Нью-Йорке. Об этом пишет Daily Mail.

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Когда 30-летняя знаменитость ступила на красную дорожку, ярко-розовый туфель на платформе слетел с ее ноги. Однако Ратаковски не растерялась и продолжила идти своей модельной походкой.

[ + – ] Эмили Ратаковски потеряла туфель в Нью-Йорке

Один мужчина, присутствовавший там, помог Эмили обуть туфель назад. Так что инцидент был недолгим.

Королева подиума надела на afterparty полупрозрачное мини-платье оттенка шартреза от Versace с глубоким декольте. Волосы американская знаменитость собрала в пучок. А к образу добавила небольшой клатч.

[ + – ] Эмили Ратаковски продемонстрировала довольно откровенный образ на вечеринке Met Gala

На самом Met Gala Эмили Ратаковски также продемонстрировала образ от итальянского дома моды. Модель вышла на красную дорожку в мини-платье со шлейфом, напоминающим хвост павлина. В свое время в 1992 году это платье, усыпанное камнями, продемонстрировала на подиуме канадская супермодель Ясмин Гаури.

[ + – ] Эмили Ратаковски в образе от Versace на Met Gala 2022

Напомним, какие образы на Met Gala 2022 стали самыми лучшими и наиболее обсуждаемыми в Сети.

Также Фокус писал об идеальном деловом костюме на сезон весна-лето 2022, который продемонстрировала модель Эмили Ратаковски.