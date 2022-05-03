"Позолоченный гламур" во всей красе. Топ-5 лучших нарядов Met Gala 2022

На ступенях музея нашлось место и турнюрам и метровым шлейфам

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Каждый год мнения по поводу Met Gala разделяются – одни модные критики считают, что успех прошлых лет не повторить, а кто-то выискивает лучшее на красной дорожке. Фокус не стал исключением и выбрал топ-5 лучших образов на Met Gala 2022.

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Вне всяких рейтингов оказалась Блейк Лайвли. Она в этом году стала ведущей бала и появилась в роскошном платье от Versace.

[ + – ] Блейк Лайвли и ее шикарный выход

Из ее появления сделали целое шоу, так как команда ассистентов продемонстрировала, что турнюр на ее талии превращается в метровый шлейф. Образ дополнили диадема и массивные серьги.

Особняком стоит и Ким Кардашьян, которая явно потрудилась больше других, задавшись целью влезть в платье Мэрилин Монро. Она похудела на семь килограмм и преодолела путь до красной дорожки под покрывалами, чтобы блеснуть в винтажном культовом наряде буквально в течение нескольких минут.

Джиджи Хадид

[ + – ] Джиджи Хадид

В ее латексном наряде от Versace и атласном пуховике чувствовался гламур и экстравагантность, которой так недоставало этим вечером. Пусть не слишком в стиле начала прошлого века. Но зато эффектно. Правда без пуховика наряд смотрелся не так впечатляюще.

Джессика Честейн

[ + – ] Джессика Честейн

Джессика Честейн выбрала наряд от Gucci в лучших традициях "золотого века" Голливуда. Присутствовал даже тюрбан с брошью.

Мэй Маск

[ + – ] Мэй Маск и Илон Маск

Мэй сделала ставку на бархат и на собственную эффектную внешность. Платье от Dior Haute Couture она дополнила шикарным жемчужным колье и прихватила лучший аксессуар – своего сына-миллиардера Илона Маска.

Кэри Маллиган

[ + – ] Кэри Маллиган

Если кто-то думал, что Met Gala обойдется без эффектных нарядов от Schiaparelli, то он был неправ. Кэри Маллиган продемонстрировала, что черное с золотом платье и броские серьги – это лучшее сочетание для красной дорожки.

Гленн Клоуз

[ + – ] Гленн Клоуз и Пьерпаоло Пиччоли

"Кричащий розовый" стал уже слишком популярен, чтобы привлекать внимание, но кинодива Гленн Клоуз заставила его работать на себя. Мало кто умеет носить мантию от Valentino с таким шиком и так искренне радоваться вечеру.