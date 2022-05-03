"Позолоченный гламур" во всей красе. Топ-5 лучших нарядов Met Gala 2022
На ступенях музея нашлось место и турнюрам и метровым шлейфам
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Каждый год мнения по поводу Met Gala разделяются – одни модные критики считают, что успех прошлых лет не повторить, а кто-то выискивает лучшее на красной дорожке. Фокус не стал исключением и выбрал топ-5 лучших образов на Met Gala 2022.
Вне всяких рейтингов оказалась Блейк Лайвли. Она в этом году стала ведущей бала и появилась в роскошном платье от Versace.
Из ее появления сделали целое шоу, так как команда ассистентов продемонстрировала, что турнюр на ее талии превращается в метровый шлейф. Образ дополнили диадема и массивные серьги.
Особняком стоит и Ким Кардашьян, которая явно потрудилась больше других, задавшись целью влезть в платье Мэрилин Монро. Она похудела на семь килограмм и преодолела путь до красной дорожки под покрывалами, чтобы блеснуть в винтажном культовом наряде буквально в течение нескольких минут.
Джиджи Хадид
В ее латексном наряде от Versace и атласном пуховике чувствовался гламур и экстравагантность, которой так недоставало этим вечером. Пусть не слишком в стиле начала прошлого века. Но зато эффектно. Правда без пуховика наряд смотрелся не так впечатляюще.
Джессика Честейн
Джессика Честейн выбрала наряд от Gucci в лучших традициях "золотого века" Голливуда. Присутствовал даже тюрбан с брошью.
Мэй Маск
Мэй сделала ставку на бархат и на собственную эффектную внешность. Платье от Dior Haute Couture она дополнила шикарным жемчужным колье и прихватила лучший аксессуар – своего сына-миллиардера Илона Маска.
Кэри Маллиган
Если кто-то думал, что Met Gala обойдется без эффектных нарядов от Schiaparelli, то он был неправ. Кэри Маллиган продемонстрировала, что черное с золотом платье и броские серьги – это лучшее сочетание для красной дорожки.
Гленн Клоуз
"Кричащий розовый" стал уже слишком популярен, чтобы привлекать внимание, но кинодива Гленн Клоуз заставила его работать на себя. Мало кто умеет носить мантию от Valentino с таким шиком и так искренне радоваться вечеру.