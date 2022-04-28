Эмили Ратаковски показала идеальный костюм на весну-лето 2022
Знаменитость отошла от своих любимых oversize-аутфитов.
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30-летняя американская модель и писательница Эмили Ратаковски вышла в свет в идеальном брючном костюме на весну-лето 2022. Об этом пишет British Vogue.
Знаменитость польско-еврейского происхождения примеряла элегантный шоколадный брючный костюм. Однако образ модели имел несколько изюминок, отличающих его от делового: белый кроп-топ, экстремально низкая посадка брюк и удлиненный пиджак.
К луку молодая мама добавила массивные серьги и светлые босоножки на платформе. Волосы Эмили были распущены.
Американская модель, автор книги "Мое тело", часто демонстрирует свое чувство стиля на публике. Она время от времени примеряет кроп-топы и брюки с экстремально низкими посадками, что подчеркивает стройную фигуру Эмили.
Напомним, Эмили Ратаковски сумела удачно соединить купальник и шапку-ушанку зимой, что вызвало бурную реакцию ее подписчиков.
Также Фокус писал о преображении 30-летней модели в начале 2022 года. Эмили Ратаковски примерила очень откровенный образ и продемонстрировала на себе прическу Джейн Биркин.