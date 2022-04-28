Эмили Ратаковски показала идеальный костюм на весну-лето 2022

Знаменитость отошла от своих любимых oversize-аутфитов.

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30-летняя американская модель и писательница Эмили Ратаковски вышла в свет в идеальном брючном костюме на весну-лето 2022. Об этом пишет British Vogue.

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Знаменитость польско-еврейского происхождения примеряла элегантный шоколадный брючный костюм. Однако образ модели имел несколько изюминок, отличающих его от делового: белый кроп-топ, экстремально низкая посадка брюк и удлиненный пиджак.

К луку молодая мама добавила массивные серьги и светлые босоножки на платформе. Волосы Эмили были распущены.

[ + – ] Эмили Ратаковски продемонстрировала идеальный костюм на весну-лето 2022

Американская модель, автор книги "Мое тело", часто демонстрирует свое чувство стиля на публике. Она время от времени примеряет кроп-топы и брюки с экстремально низкими посадками, что подчеркивает стройную фигуру Эмили.

[ + – ] Эмили Ратаковски часто демонстрирует кроп-топы и низкую посадку

Напомним, Эмили Ратаковски сумела удачно соединить купальник и шапку-ушанку зимой, что вызвало бурную реакцию ее подписчиков.

Также Фокус писал о преображении 30-летней модели в начале 2022 года. Эмили Ратаковски примерила очень откровенный образ и продемонстрировала на себе прическу Джейн Биркин.