Эмили Ратаковски удивила поклонников новым образом и прической Джейн Биркин

Это первый пост знаменитости в наступившем 2022 году

30-летняя американская модель и молодая мама Эмили Ратаковски вернулась в Instagram к своим почти 30 миллионам подписчиков после трехнедельного детокса от соцсетей.

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Эмили выложила серию фото, на которых позирует в серебристом "голом" топе с пайетками и с длинной бахромой, который держится на тонких бретелях и едва прикрывает грудь, и черных брюках. Особенностью нового образа стала новая стрижка модели – рваная челка в стиле британской актрисы театра и кино Джейн Биркин.

"Две тысячи двадцать второй", — коротко подписала карусель фото Ратаковски.

[ + – ] Яркое возвращение Эмили Ратаковски в соцсети.

Пост Эмили набрал более миллиона лайков за два дня, а в комментариях подписчики модели засыпали ее комплиментами. "Вау", "горячая мама", "ты напоминаешь мне одну актрису", "самая красивая девочка на планете", — пишут под фото поклонники Эмили.

Ранее Фокус писал о том, что Эмили Ратаковски примеряла несколько интересных париков, намекнув на изменение своего образа. Также Эмили демонстрировала уроки стиля, а именно, с чем правильно соединить кожаное мини зимой 2022 года.

Напомним, певица Селена Гомес показала самую модную стрижку сезона зима 2021-22.