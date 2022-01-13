Селена Гомес показала самую модную прическу зимы 2022

Знаменитость озвучила один из самых популярных мультфильмов.

29-летняя американская певица и актриса Селена Гомес поделилась в своем Instagram снимком, на котором, позируя в черном глубоком топе Louis Vuitton, продемонстрировала новую прическу – короткую стрижку боб-каре.

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[ + – ] Новая стильная стрижка Селены Гомес.

В таком образе звезда посетила пресс-день, посвященный премьере нового мультфильма "Монстры на каникулах. Трансформация", который выйдет на экраны уже 14 января 2022-го. Селена Гомес озвучила в картине девочку Мэвис – единственную дочь графа Дракулы и Марты.

Отметим, что публикация звезды собрала около 10 миллионов лайков и десятки тысяч одобрительных комментариев подписчиков, которым очень понравился новый образ Селены.

[ + – ] Селена Гомес озвучила в мультфильме "Монстры на каникулах. Трансформация" дочь графа Дракулы

Ранее Фокус писал о том, что Селена Гомес сделала 16-ю татуировку, которая стала самой большой среди тех, что уже были.

Напомним, Селена Гомес рассказала о борьбе с психическими заболеваниями. Знаменитость вместе со своей мамой запустила специальный сервис WonderMind для помощи людям с подобными проблемами. А в начале 2021 года певица заявила, что собирается покинуть музыкальную индустрию.