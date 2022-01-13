Селена Гомес показала наймоднішу зачіску зими 2022
Знаменитість озвучила один із популярних мультфільмів.
29-річна американська співачка й акторка Селена Гомес поділилася у своєму Instagram знімком, на якому в чорному глибокому топі Louis Vuitton продемонструвала нову зачіску — коротку стрижку боб-каре.
У такому образі зірка відвідала пресдень, присвячений прем'єрі нового мультфільму "Монстри на канікулах. Трансформація", який вийде на екрани вже 14 січня 2022-го. Селена Гомес озвучила в картині дівчинку Мевіс — єдину доньку графа Дракули та Марти.
Зазначимо, що публікація зірки зібрала майже 10 мільйонів лайків та десятки тисяч схвальних коментарів підписників, яким дуже сподобався новий образ Селени.
Раніше Фокус писав про те, що Селена Гомес зробила 16-те татуювання, яке стало найбільш серед тих, що вже були.
Нагадаємо, Селена Гомес розповіла про боротьбу з психічними захворюваннями. Знаменитість навіть запустила разом зі своєю мамою спеціальний сервіс WonderMind для допомоги людям зі схожими проблемами. А на початку 2021-го року співачка заявила, що збирається покинути музичну індустрію.