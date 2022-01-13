Селена Гомес показала наймоднішу зачіску зими 2022

Знаменитість озвучила один із популярних мультфільмів.

29-річна американська співачка й акторка Селена Гомес поділилася у своєму Instagram знімком, на якому в чорному глибокому топі Louis Vuitton продемонструвала нову зачіску — коротку стрижку боб-каре.

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[ + – ] Нова стильна стрижка Селени Гомес.

У такому образі зірка відвідала пресдень, присвячений прем'єрі нового мультфільму "Монстри на канікулах. Трансформація", який вийде на екрани вже 14 січня 2022-го. Селена Гомес озвучила в картині дівчинку Мевіс — єдину доньку графа Дракули та Марти.

Зазначимо, що публікація зірки зібрала майже 10 мільйонів лайків та десятки тисяч схвальних коментарів підписників, яким дуже сподобався новий образ Селени.

[ + – ] Селена Гомес озвучила в мультфільмі "Монстри на канікулах. Трансформація" доньку графа Дракули

Раніше Фокус писав про те, що Селена Гомес зробила 16-те татуювання, яке стало найбільш серед тих, що вже були.

Нагадаємо, Селена Гомес розповіла про боротьбу з психічними захворюваннями. Знаменитість навіть запустила разом зі своєю мамою спеціальний сервіс WonderMind для допомоги людям зі схожими проблемами. А на початку 2021-го року співачка заявила, що збирається покинути музичну індустрію.