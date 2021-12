Селена Гомес зробила 16-е татуювання

Перша тату з'явилася на тілі Селени у 2012 році. Новий малюнок є наразі найбільшим серед усіх татуювань Гомес.

29-річна американська співачка й актриса Селена Гомес поповнила велику колекцію татуювань і показала новий малюнок, зроблений на спині, пише Daily Mail.

Знімок з'явився на сторінці одного з найпопулярніших серед знаменитостей салонів тату Bang Bang Tattoo в Нью-Йорку, де Селена зараз знімається в другому сезоні популярного серіалу Hulu "Вбивства в одному будинку".

На фото співачка позує стоячи спиною до камери та демонструючи чорно-білий портрет, який починається біля основи шиї та спускається між її лопатками. Повністю розглянути картинку важко через нечіткі зображення, але одне помітно напевно — вона досить велика.

[ + – ] Нове тату Селени Гомес

Це татуювання стало 16-им на тілі Селени. Перший малюнок вона набила ще 2012 року, і це була маленька нота на зап'ясті. Протягом наступних семи років дівчина зробила ще кілька маленьких тату, перш ніж у 2019 році наважилася на перший великий малюнок – пару рук, складених у молитві, на лівому стегні. Нова тату зараз є найбільшою на тілі зірки.

Останніми тижнями Селена розповідала про проблеми прийняття свого тіла. У розмові з Elle Гомес зізналася, що примус до макіяжу в дитинстві сильно вплинув на її психічне здоров'я та самовідчуття.

"Мені робили макіяж ще з семи років. Я відчуваю, що це погано вплинуло на мене. Ти такий молодий, а потім працюєш. У мене є професіонали, які роблять макіяж, і я могла мати вигляд 25-літньої, коли мені було 16, і це було безумством", — зазначила вона.

Дівчина прославилася ще в підлітковому віці на каналі Disney. Із 2002 по 2004 рік вона була в шоу Barney & Friends. До 2006 року у віці 14 років Селена виступала як запрошена зірка в таких шоу як The Suite Life of Zack & Cody. Із 2007 до 2008 року вона з'являлася на шоу Майлі Сайрус "Ханна Монтана", а з 2007 по 2012 рік була зіркою Wizards Of Waverly Place.

Минулого року в Селени діагностували психічний розлад. За її словами, іноді вона не має сил навіть підвестися з ліжка. У 2018 році вона опинилася в лікарні через нервовий зрив, а роком раніше перенесла операцію з пересадки нирки.