Селена Гомес сделала 16-ую татуировку

Первая тату появилась на теле Селены в 2012 году. Новый рисунок является пока что самым большим среди всех татуировок Гомес.

29-летняя американская певица и актриса Селена Гомес пополнила обширную коллекцию татуировок и показала новый рисунок, сделанный на спине, пишет Daily Mail.

Снимок появился на странице одного из самых популярных среди знаменитостей салонов тату Bang Bang Tattoo в Нью-Йорке, где Селена сейчас снимается во втором сезоне популярного сериала Hulu "Убийства в одном здании".

На фото певица позирует стоя спиной к камере и демонстрируя черно-белый портрет, который начинается у основания шеи и спускается между ее лопатками. Полностью рассмотреть картинку трудно из-за нечеткого изображения, но одно заметно наверняка – она довольно большая.

[ + – ] Новое тату Селены Гомес

Эта тату стала 16-ой на теле Селены. Первый рисунок она набила еще в 2012 году, и это была маленькая нота на запястье. В течение следующих семи лет девушка сделала еще несколько маленьких тату, прежде, чем в 2019 году решилась на первый большой рисунок – пару рук, сложенных в молитве, на левом бедре. Новая тату на данный момент является самой большой на теле звезды.

В последние недели Селена рассказывала о проблемах принятия своего тела. В разговоре с Elle Гомес признался что принуждение к макияжу в детстве сильно повлияло на ее психическое здоровье и самоощущение.

"Мне делали макияж еще с семи лет. Я чувствую, что это плохо повлияло на меня. Ты так молод, а потом работаешь. У меня есть профессионалы, делающие макияж, и я могла выглядеть на 25, когда мне было 16, и это было безумием", – отметила она.

Девушка прославилась еще в подростковом возрасте на канале Disney. С 2002 по 2004 год она была в шоу Barney & Friends. К 2006 году в возрасте 14 лет Селена выступала в качестве приглашенной звезды в таких шоу, как The Suite Life of Zack & Cody. С 2007 по 2008 год она появлялась на шоу Майли Сайрус "Ханна Монтана", а с 2007 по 2012 год была звездой Wizards Of Waverly Place.

В прошлом году у Селены диагностировали психическое расстройство. По ее словам, иногда у нее нет сил даже встать с кровати. В 2018 году она оказалась в больнице из-за нервного срыва, а годом ранее перенесла операцию по пересадке почки.