Певица-2024: Apple Music назвала лучшего исполнителя

22-летняя Билли Айлиш уже во второй раз побеждает в рейтинге. Впервые она получила это звание в 2019 году.

Apple Music объявил лучшего исполнителя года. Это звание получила 22-летняя певица Билли Айлиш. После премьеры третий полноформатный альбом Билли Айлиш "Hit me hard and soft" занял первое место во всежанровом чарте альбомов Apple Music в 138 странах мира. Но многие музыкальные фанаты остались недовольны выбором. Об этом пишет The Mirror.

Хит Guess от Charli xcx и Билли Айлиш

Это уже вторая победа звезды в рейтинге Apple Music "Артист года". Первый раз Айлиш получила это звание в 2019 году.

"Если ее дебют 2019 года WHEN WE ALL FALL ASLEEP, WHERE DO WE GO? — занявший 30-е место в списке 100 лучших альбомов Apple Music в мае этого года — представил ее миру как подросткового феномена, то HIT ME HARD AND SOFT дал понять, что она здесь надолго", — написали на страничке премии.

Рейчел Ньюман, старший директор по контенту и редакционному праву Apple Music отметила, что они стали поклонниками творчества Билли Айлиш с того момента, как услышали один из ее ранних хитов "Ocean Eyes".

"С самого первого дня Apple Music поддерживает мою музыку и творчество, и для меня большая честь и привилегия получить признание как "Артист года" спустя столько лет моей карьеры", — рассказала сама Билли Айлиш в интервью Apple Music.

Билли также объединилась с Charli XCX для "Guess", одной из песен лета 2024, которая в настоящее время возглавляет аншлаговый тур HIT ME HARD AND SOFT, который продлит ее триумфальный год до 2025 года.

Но не все фанаты музыки остались довольны выбором. Многие посчитали, что Тейлор Свифт более достойна награды, или Сабрина Карпентер.

Тейлор Свифт была названа Артистом года в 2023 году, Bad Bunny — в 2022 году, The Weeknd — в 2021 году, а Lil Baby — в 2020 году. Многие теперь ждут, кого Spotify назовет Глобальным артистом года.

Достижения Билли Айлиш за 2024 год

Билли Айлиш стала самой молодой двукратной обладательницей премии "Оскар". Она получила награду за лучшую оригинальную песню "What Was I Made For?" к фильму "Барби".

Выступление Билли Айлиш на церемонии "Оскар"

Кроме того, ее номинировали сразу на семь премий "Грэмми", включая категории "Запись года", "Альбом года" и "Песня года".

К тому же Айлиш установила рекорд по количеству прослушиваний в Shazam после выступления с хитом Birds Of a Feather на церемонии закрытия Олимпийских игр в Лос-Анджелесе.

Напомним, в апреле Билли Айлиш добавила всех 111 миллионов подписчиков в список своих друзей в Instagram. Многие фанаты с восторгом восприняли такой шаг певицы. Они хвастаются, что в социальной сети стали друзьями знаменитой певицы.