Женщина с самым большим ртом в мире показала чудеса, на которые способна (фото)

Мари Перл Зеллмер Робинсон стала обладательницей титула "женщина с самым большим ртом в мире", превзойдя предыдущую рекордсменку почти на сантиметр. Уникальная физиологическая особенность, которая сопровождала американку всю жизнь, наконец-то принесла ей мировое признание.

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Официальный сайт Книги рекордов Гиннеса сообщил о регистрации нового мирового достижения в категории, которая вызывает одновременно удивление и восхищение.

Мари Перл Зеллмер Робинсон из США признана представительницей женского пола с самым большим ртом на планете, способной открыть челюсти на 7,59 сантиметра. Американка с раннего детства знала, что ее рот отличается от других — при открытии челюстей между верхним и нижним рядами зубов оставался большой промежуток.

Мари Робинсон имеет самый большой в мире рот Фото: Guinness World Records

"Всегда осознавала, что мой рот значительно больше среднестатистического. Я чрезвычайно разговорчивый человек, поэтому можно было бы подумать, что речь идет просто о метафоре, но в моем случае рот действительно физически большой. Впрочем, мы никогда не придавали этому особого значения", — поделилась Мари в эксклюзивном интервью газете Ketchikan Daily News.

Часто развлекала братьев и сестер

Будучи одним из семи детей в семье, рекордсменка вспоминает, как часто развлекала братьев и сестер, демонстрируя свои невероятные способности — она могла легко поместить во рту целые апельсины или даже лампочки.

Признание пришло к Мари после тщательного обследования, проведенного местными стоматологами. Специалисты предоставили Книге рекордов Гиннеса неопровержимые доказательства ее уникальности. С показателем 7,59 см Робинсон значительно превзошла конкурентку — Саманту Рамсделл, чей результат составлял 6,52 см.

Признание пришло к Мари после тщательного обследования, проведенного местными стоматологами Фото: Guinness World Records

"Я никогда не носила брекетов и не проходила никаких стоматологических процедур, которые могли бы искусственно увеличить размер моего рта", — заверила обладательница титула.

Особое ощущение

Несмотря на гордость за достижения, Мари признается, что не демонстрирует свою особенность всем подряд: "Когда я полностью открываю рот, люди часто пугаются. Это действительно может выглядеть немного жутко!" — смеется она.

Вместе с тем, новая рекордсменка искренне радуется официальному признанию.

"Теперь могу с гордостью присоединиться к почетному клубу рекордсменов Гиннеса, которых в целом немало в нашем городе. Иметь официальный титул — это особое ощущение, которое трудно передать словами".

К слову, ранее Фокус писал, что Джоэлу Штрассеру из США также удалось выделиться. Он установил рекорд Гиннеса, вставив в свою бороду наибольшее количество зубочисток. Видео с его достижением опубликовали на официальной странице Книги рекордов в Instagram.

Кроме того, мы рассказывали о самой маленькой женщине в мире — Джиоти Амджи, чей рост составляет всего 61,95 см. Она уже более десяти лет остается рекордсменкой и стала настоящей звездой.