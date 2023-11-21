Жінка з феноменальною кількістю зубів потрапила в Книгу рекордів Гіннеса (фото, відео)

Стоматологи рекордсменки кажуть, що це ще не межа. У 26-річної Калпани Балан в майбутньому проросте ще два зуби.

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26-річна індіанка потрапила до Книги рекордів Гіннеса завдяки феноменальній кількості зубів у роті. Калпана Балан має на шість зубів більше, аніж у середньостатистичної дорослої людини, повідомляє видання UPI.

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У жінки є чотири додаткові зуби на нижній щелепі та два — на верхній. Вони почали рости в підлітковому віці. Спочатку індійка планувала їх видалити, але стоматологи порекомендували трохи з цим зачекати. З року в рік індійка відкладала процедуру через страх.

Калпана стверджує, що лишні зуби не болять, але створюють дискомфорт, коли вона їсть. Зі свого боку, стоматологи рекордсменки зазначають, що це ще не межа, бо в жінки в майбутньому проростуть ще два зуби.

Після досягнення світового рекорду Калпана поділилася, що не шкодує про своє рішення.

"Я щаслива, що отримала такий почесний титул. Це досягнення на все моє життя", — каже вона.

Калпан Балан показує свої зайві зуби Фото: Guinnessworldrecords Калпан Балан показує свої зайві зуби Фото: Guinnessworldrecords

Медики кажуть, що в Балан гіпердонтія або полідонтія. Як правило, вона є наслідком неправильного росту зубів, хоча точна причина невідома. За статистикою, близько 3,8% населення світу мають один або кілька лишніх зубів.

До речі, рекордсменом серед чоловіків є Евано Меллоне з Канади, у якого аж 41 зуб.

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Нагадаємо, Джоел Штрассер зі США встановив світовий рекорд, засунувши у свою бороду найбільшу кількість зубочисток. Ідеться про 3500 штук.

Ми розповідали, що в США виловили алігатора рекордних розмірів. Його вага становила понад 362 кілограми, а довжина — понад чотири метри.