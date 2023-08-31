Чоловік засунув собі в бороду 3,5 тис. зубочисток і встановив світовий рекорд (відео)

Користувачі дуже скептично відреагували на досягнення американця.

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Сучасну публіку, пересичену соцмережами і великою кількістю інформації, складно чимось здивувати, проте Джоел Штрассер зі США зміг це зробити. Чоловік потрапив до Книги рекордів Гіннеса як людина, яка напхала собі в бороду найбільшу кількість зубочисток. Відповідне відео опубліковано на сторінці КРГ в Instagram.

"Найбільша кількість зубочисток у бороді, 3500, Джоел Штрассер", — говориться в підписі.

На початку кліпу видно, як Штрассер розповідає про свій рекорд. Далі йде власне процес заповнення бороди зубочистками, а наприкінці його борода зникає під тисячами тонких дерев'яних паличок. Джоел починає махати головою в різні боки, і зубочистки розлітаються.

Під відео, що зібрало понад 50 тисяч лайків, маса коментарів від користувачів, які досить скептично поставилися до такого рекорду.

"Я взагалі-то одного разу заколов 3501 собі в бороду (моєї бороди не існує)", "Це жарт? Що за фігня!? Людям більше нічим зайнятися?", "Бро прокинувся і сказав: а знаєш, давай засунемо мені в бороду 3500 зубочисток", "Якого хр*на це рекорд?", "Що це було"? — пишуть у коментарях.

Раніше Фокус писав про найменшу жінку у світі на ім'я Джіоті Амджі, зріст якої 61,95 см, і яка тримає свій рекорд уже понад 10 років, ставши світовою знаменитістю.