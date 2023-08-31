Мужчина засунул себе в бороду 3,5 тыс. зубочисток и установил мировой рекорд (видео)

Пользователи очень скептически отреагировали на достижение американца.

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Современную публику, пресыщенную соцсетями и обилием информации сложно чем-то удивить, однако Джоэл Штрассер из США смог это сделать. Мужчина попал в Книгу рекордов Гиннеса как человек, который напихал себе в бороду самое большое количество зубочисток. Соответствующее видео опубликовано на странице КРГ в Instagram.

"Самое большое количество зубочисток в бороде, 3500, Джоэл Штрассер", – гласит подпись.

В начале клипа видно, как Штрассер рассказывает о своем рекорде. Далее следует собственно процесс заполнения бороды зубочистками, а в конце его борода исчезает под тысячами тонких деревянных палочек. Джоэл начинает махать головой в разные стороны, и зубочистки разлетаются.

Под видео, собравшим свыше 50 тысяч лайков, масса комментариев от пользователей, которые довольно скептически отнеслись к такому рекорду.

"Я вообще-то однажды заколол 3501 себе в бороду (моей бороды не существует)", "Это шутка? Что за фигня!? Людям больше нечем заняться?", "Бро проснулся и сказал: а знаешь, давай засунем мне в бороду 3500 зубочисток", "Какого хр*на это рекорд?", "Что это было"? – пишут в комментариях.

Ранее Фокус писал о самой маленькой женщине в мире по имени Джиоти Амджи, рост которой 61,95 см, и которая держит свой рекорд уже более 10 лет, став мировой знаменитостью.