Живая Дюймовочка: интересные факты из жизни самой маленькой женщины в мире

Миниатюрный рост сделал индианку мировой знаменитостью, и она наслаждается своей славой и реализует мечты.

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28-летння Джиоти Амджи уже 12 лет носит звание самой маленькой из ныне живущих женщин в мире, что недавно подтвердили в аккаунте Книги Рекордов Гиннеса в Instagram, опубликовав видео с девушкой, рост которой составляет всего 61,95 см. Фокус собрал самые интересные факты об этой крошке и предлагает читателям больше узнать о ней.

Кто такая Джиоти Амджи

Джиоти родилась 16 декабря 1993 года в Нагпуре, центральная Индия. До пяти лет на ее рост не сильно обращали внимание, однако со временем стало ясно: что-то не так. После ряда обследований врачи поставили малышке неутешительный диагноз: ахондроплазия. Это форма карликовости, имея которую человек никогда не вырастет выше определенного потолка.

С четырех лет Джиоти посещала школу вместе с детьми обычного роста, хотя ей выделили стол и стул, которые больше соответствовали ее маленькому росту.

Впервые девушка привлекла внимание всего мира еще в 2009 году, когда появилась в программе Bikkuri Chojin 100 Special No.2 на Fuji TV. Врачи, участвовавшие в сериале, измерили ее рост, составлявший всего 61,95 см, и подтвердили, что она – самый маленький подросток женского пола в мире из ныне живущих. Примечательно, что тогда она весила всего 5,4 кг, то есть всего на четыре килограмма больше, чем при рождении.

В 15 лет Джиоти покорила всех своим оптимизмом, любовью к моде и макияжу. Она мечтала стать актрисой, и, кстати, ее слава в дальнейшем помогла ей в этом. В 2009 году, она появилась в видео на песню звезды Бхангра Мики Сингха и была показана в документальном фильме Channel 4 Bodyshock в эпизоде под названием Two Foot Tall Teen ("Подросток ростом два фута").

Два года спустя, в 18-ый день рождения, Джиоти измерили представители Книги рекордов Гиннеса и снова подтвердили ее звание самой маленькой женщины в мире.

Сейчас Амджи 28 лет, и она до сих пор держит свой рекорд. Более того, девушка побила второй результат: самая невысокая актриса после роли карлицы Ма Петит в "Американской истории ужасов: Шоу уродов" (премьера состоялась 8 октября 2014 года).

Несмотря на свой небольшой рост, Джиоти обладает большим характером и всегда улыбается и смеется.

Кхагендра Тапа Магара и Джиоти Амджи – самые маленькие люди в мире, 2013 год

Интересные факты об индийской Дюймовочке

В 2020 году в разгар пандемии COVID-19 Джоти сотрудничала с полицейским управлением Нагпура. Она помогала информировать население об опасности коронавируса и призывала оставаться дома, мыть руки и носить маски.

Джиоти меньше ростом, чем обычный двухлетний ребенок. Она обожает возиться с детьми и младенцами, однако теряется на их фоне из-за своих размеров.

В 2010 году Амджи познакомилась с Кхагендрой Тапа Магарой из Непала, который на тот момент был самым маленьким в мире подростком мужского пола. Он скончался в 2020 году в возрасте 27 лет. "Когда я встретила самого низкого человека в мире и познакомилась с ним, я почувствовала себя очень счастливой", — говорила Джиоти.

Когда Амджи находится со своей семьей, они часто берут ее на руки или носят с собой, чтобы она могла увидеть мир с их высоты.

По дому она часто помогает готовить еду, горячие напитки и мыть посуду.

Поддержка семьи — большой источник силы и солнечного взгляда Джиоти, хотя она не всегда относилась к своему состоянию так позитивно. "Когда она не была такой знаменитой, люди дразнили ее и смеялись над ней. Она тогда чувствовала себя очень подавленной", — поделился отец. Однако с тех пор, как ее достижения были признаны, и она стала международной знаменитостью, Джиоти никогда не оглядывалась назад.

Джиоти со своим братом вместе снимают контент для ее соцсетей

Амджи имеет степень бакалавра, а также степень магистра английской литературы. Она также посещала уроки актерского мастерства и танцев. Но получение дальнейшего образования создало для нее дополнительные проблемы. Джиоти нужно было, чтобы ее сестра училась вместе с ней в колледже, чтобы доставить ее из пункта А в пункт Б. Из-за массы людей в коридорах малышке было легко собрать толпу и застрять. Не способствовало учебе и то, что один из ее классов находился на верхнем этаже, и, поскольку лифта не было, Джиоти и там нуждалась в помощи сестры.

Несмотря на трудности, девушка приложила все усилия, чтобы осуществить свою мечту стать голливудской актрисой. "Я без ума от актерского мастерства. Я хочу сделать актерскую карьеру и ради этого могу сделать все". Джиоти добилась желаемого в 2014 году, после того как получила роль в американском популярном сериале "Американская история ужасов".

Джиоти Амджи в "Американской истории ужасов"

Книга рекордов Гиннеса имеет высоту 30,3 см, что составляет примерно половину общего роста Джиоти.

Амджи очень любит моду и даже выходила на подиум

Чтобы передвигаться по своему родному городу, Джиоти часто разъезжает на мотоцикле вместе с ее родителями. Она сидит спереди и держится за середину ручек. Когда Джиоти не пользуется мотоциклом, то предпочитает путешествовать на машине в качестве пассажира.

Джиоти Амджи со своими родителями Фото: guinnessworldrecords.com

В 2018 году самая маленькая женщина и самый высокий мужчина из ныне живущих встретились в Египте. Турецкий фермер Султан Кесен, рост которого составляет 251 см, в четыре раза выше Джиоти. Разница в размерах настолько велика, что длина ног Султана превышает рост индианки.

Джиоти Амджи и Султан Кесем

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