Жива Дюймовочка: цікаві факти з життя найменшої жінки у світі

Мініатюрний зріст зробив індіанку світовою знаменитістю, і вона насолоджується своєю славою та реалізує мрії.

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28-річна Йоті Амге вже 12 років носить звання найменшої з нині живих жінок у світі, що нещодавно підтвердили в акаунті Книги Рекордів Гіннеса в Instagram, опублікувавши відео з дівчиною, зріст якої становить лише 61,95 см. Фокус зібрав найцікавіші факти про цю крихітку і пропонує читачам більше дізнатися про неї.

Хто така Йоті Амге

Йоті народилася 16 грудня 1993 року в Нагпурі, центральна Індія. До п'яти років на її зріст не надто звертали увагу, проте з часом стало зрозуміло: щось не так. Після низки обстежень лікарі поставили дитині невтішний діагноз: ахондроплазія. Це форма карликовості, маючи яку людина ніколи не виросте вище певної стелі.

З чотирьох років Йоті відвідувала школу разом із дітьми звичайного зросту, хоча їй виділили стіл і стілець, які більше відповідали її маленькому зросту.

Уперше дівчина привернула увагу всього світу ще 2009 року, коли з'явилася в програмі Bikkuri Chojin 100 Special No.2 на Fuji TV. Лікарі, які брали участь у серіалі, виміряли її зріст, що становив лише 61,95 см, і підтвердили, що вона — найменший підліток жіночої статі у світі з тих, хто живе нині. Примітно, що тоді вона важила лише 5,4 кг, тобто лише на чотири кілограми більше, ніж при народженні.

У 15 років Йоті підкорила всіх своїм оптимізмом, любов'ю до моди та макіяжу. Вона мріяла стати актрисою, і, до речі, її слава надалі допомогла їй у цьому. У 2009 році, вона з'явилася у відео на пісню зірки Бхангра Мікі Сінгха і була показана в документальному фільмі Channel 4 Bodyshock в епізоді під назвою Two Foot Tall Teen ("Підліток зростом два фути").

Два роки потому, у 18-ий день народження, Йоті виміряли представники Книги рекордів Гіннеса і знову підтвердили її звання найменшої жінки у світі.

Зараз Амге 28 років, і вона досі тримає свій рекорд. Ба більше, дівчина побила другий результат: найвища акторка після ролі карлиці Ма Петіт у "Американській історії жахів: Шоу виродків" (прем'єра відбулася 8 жовтня 2014 року).

Незважаючи на свій маленький зріст, Йоті має сильний характер і завжди посміхається і сміється.

Кхагендра Тапа Магара і Йоті Амге — найменші люди у світі, 2013 рік

Цікаві факти про індійську Дюймовочку

У 2020 році в розпал пандемії COVID-19 Йоті співпрацювала з поліцейським управлінням Нагпура. Вона допомагала інформувати населення про небезпеку коронавірусу і закликала залишатися вдома, мити руки та носити маски.

Йоті менша зростом, ніж звичайна дворічна дитина. Вона обожнює возитися з дітьми та немовлятами, проте губиться на їхньому тлі через свої розміри.

У 2010 році Амге познайомилася з Кхагендрою Тапа Магарою з Непалу, який на той момент був найменшим у світі підлітком чоловічої статі. Він помер 2020 року у віці 27 років. "Коли я зустріла найнижчу людину у світі та познайомилася з нею, я відчула себе дуже щасливою", — говорила Йоті.

Коли Амге перебуває зі своєю сім'єю, вони часто беруть її на руки або носять із собою, щоб вона могла побачити світ з їхньої висоти.

По дому вона часто допомагає готувати їжу, гарячі напої та мити посуд.

Підтримка сім'ї — велике джерело сили і сонячного погляду Йоті, хоча вона не завжди ставилася до свого стану так позитивно. "Коли вона не була такою знаменитою, люди дражнили її і сміялися над нею. Вона тоді почувалася дуже пригніченою", — поділився батько. Однак відтоді, як її досягнення були визнані, і вона стала міжнародною знаменитістю, Йоті ніколи не озиралася назад.

Йоті зі своїм братом разом знімають контент для її соцмереж

Амге має ступінь бакалавра, а також ступінь магістра англійської літератури. Вона також відвідувала уроки акторської майстерності та танців. Але здобуття подальшої освіти створило для неї додаткові проблеми. Йоті потрібно було, щоб її сестра навчалася разом із нею в коледжі, щоб доставити її з пункту А в пункт Б. Через масу людей у коридорах малятку було легко зібрати натовп і застрягти. Не сприяло навчанню й те, що один з її класів був на верхньому поверсі, і, оскільки ліфта не було, Йоті й там потребувала допомоги сестри.

Незважаючи на труднощі, дівчина доклала всіх зусиль, щоб здійснити свою мрію стати голлівудською актрисою. "Я без розуму від акторської майстерності. Я хочу зробити акторську кар'єру і заради цього можу зробити все". Йоті домоглася бажаного 2014 року, після того як отримала роль в американському популярному серіалі "Американська історія жахів".

Йоті Амге в "Американській історії жахів"

Книга рекордів Гіннеса має висоту 30,3 см, що становить приблизно половину загального зросту Йоті.

Амге дуже любить моду і навіть виходила на подіум

Щоб пересуватися своїм рідним містом, Йоті часто роз'їжджає на мотоциклі разом з її батьками. Вона сидить спереду і тримається за середину ручок. Коли Йоті не користується мотоциклом, то вважає за краще подорожувати на машині як пасажир.

Йоті Амге зі своїми батьками Фото: guinnessworldrecords.com

У 2018 році найменша жінка і найвищий чоловік із тих, хто нині живе, зустрілися в Єгипті. Турецький фермер Султан Кесен, зріст якого становить 251 см, у чотири рази вищий за Йоті. Різниця в розмірах настільки велика, що довжина ніг Султана перевищує зріст індіанки.

Йоті Амге та Султан Кесем

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