51 см зросту. У Бангладеші живе найменша корова на Землі (фото)

Тисячі охочих їдуть на невелику ферму в Бангладеш, щоб побачити, можливо, найнизькорослішу корову в світі на ім'я Рані.

Рані, доросла 23-місячна бутанська корова, останнім часом приваблює натовпи охочих її побачити. Зараз триває процес підтвердження Книгою рекордів Гіннеса, що ця корова найменша в світі, повідомляє Live Science.

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Зріст корови Рані всього 51 сантиметр, вага 26 кілограмів і це означає, що, як тільки її вимірювання підтвердять, вона легко поб'є рекорд, встановлений коровою Вечур з Індії на ім'я Маник, зріст якої 61 см і вона наразі є володаркою світового рекорду Гіннеса.

Одним із факторів маленького росту Рані є її порода. Бутанських корів, як і породи Вечур, зазвичай називають карликовими коровами, оскільки їх розводять так, щоб вони були маленькими.

Карликові породи корів часто виводяться через їхню здатність виробляти велику кількість молока, не вимагаючи великої кількості їжі. Для карликових порід корів клімат може відігравати важливу роль у розвитку тварин. Згідно з дослідженням, проведеним Керальським університетом ветеринарії та зоотехніки, корови Вечур володіють так званими генами термометра, які затримують їхній зріст у жаркому кліматі. Ці гени сприятливі для порід, які живуть в тропічному кліматі, оскільки менший розмір, ймовірно, допомагає коровам витримувати сильну спеку.

Але Рані особлива, тому що вона крихітний зразок особливо мініатюрної породи, що говорить про те, що тут грає роль не тільки її порода.

Саджедул Іслам, головний ветеринар уряду Бангладеш у регіоні, враховуючи містечко Чаріграм, де живе Рані, каже, що вона є продуктом "генетичного близькоспорідненого розмноження або інбридингу" і навряд чи стане більшою. За словами Кобі Резерфорда, фахівця з м'ясного скотарства з Державного університету Міссісіпі, корів зазвичай розводять на фермах за допомогою методу, званого лінійним розведенням, коли один бик дає потомство коровам із декількох поколінь. Хоча ця форма інбридингу має тенденцію зберігати і підкреслювати бажані особливості, через це також можуть з'явитися деякі небажані риси, такі як карликовість.

Згідно з дослідженнями, карликовість зустрічається у корів, і, залежно від породи, карликовість може призвести або до зменшення, або до збільшення морди, а також до скорочення тривалості життя тварин.

Невідомо напевно, чи є інбридинг причиною низького зросту Рані. Зрештою, потенційно рекордний розмір Рані цілком може бути результатом як інбридингу, так і генетики її конкретної породи.

Власник Рані, Казі Мохаммад Абу Суфіан, каже, що Рані, коли вона не позує для фотографій зі своїми шанувальниками, вважає за краще проводити більшу частину свого часу насамоті, пасучись далеко від інших корів на фермі. В іншому, каже Абу Суфіан, Рані — абсолютно щаслива карликова корова, яка любить бігати "так само швидко, як кролики, які є у нас на фермі".