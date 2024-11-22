В Індії віряни пили "святу воду" з кондиціонера, а потім звинуватили храм у брехні: що сталось

Вода стікала зі скульптури слона, тому індійці сприйняли це за чудо та почали називати цю воду "Чаран Амріт". Коли люди дізнались правду, то були розчаровані, бо саме стояли у черзі, щоб попити цієї води.

Віряни храму у Вріндавані в Індії вишиковувались у чергу, щоб попити води, яка капала зі скульптури слона, вважаючи її божественною. Насправді ж це був конденсат, який витікав з кондиціонера, що охолоджував повітря у храмі. Про це пише Oddity Central.

Керівництву храму довелось опублікувати роз'яснення, щоб переконати людей припинити пити капаючу рідину.

"Ми поважаємо віру людей у Бога, але дуже важливо інформувати їх. Вода, яку вони вважають "Чаран Амріт", насправді є просто водою з-під крана. Справжній "Чаран Амріт" містив би такі інгредієнти, як тулсі та пелюстки троянд", — зазначив севах храму Дінеш Ґосвамі.

Дізнавшись правду, багато вірян, які чекали на так званий "Чаран Амріт", були розчаровані та навіть звинувачували храм у тому, що він не зміг пояснити їм "диво".

"Ми приходимо сюди з глибокою вірою, а тепер ця новина розбиває нам серце. Храм повинен заборонити людям вживати цю воду, вважаючи її божественною", — прокоментувала одна обурена людина.

Журналісти також зазначили, що питний конденсат кондиціонера може здатися нешкідливим, але експерти попереджають, що в кондиціонерах розмножуються всілякі бактерії та грибки, які можуть спричинити серйозні проблеми зі здоров'ям.

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