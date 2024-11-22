В Индии верующие пили "святую воду" из кондиционера, а потом обвинили храм во лжи: что произошло

Вода стекала со скульптуры слона, поэтому индийцы восприняли это как чудо и начали называть эту воду "Чаран Амрит". Когда люди узнали правду, то были разочарованы, потому что как раз стояли в очереди, чтобы попить этой воды.

Верующие храма во Вриндаване в Индии выстраивались в очередь, чтобы попить воды, которая капала со скульптуры слона, считая ее божественной. На самом деле это был конденсат, который вытекал из кондиционера, который охлаждал воздух в храме. Об этом пишет Oddity Central.

Руководству храма пришлось опубликовать разъяснения, чтобы убедить людей прекратить пить капающую жидкость.

"Мы уважаем веру людей в Бога, но очень важно информировать их. Вода, которую они считают "Чаран Амрит", на самом деле является просто водой из-под крана. Настоящий "Чаран Амрит" содержал бы такие ингредиенты, как тулси и лепестки роз", — отметил севах храма Динеш Госвами.

Узнав правду, многие верующие, которые ждали так называемый "Чаран Амрит", были разочарованы и даже обвиняли храм в том, что он не смог объяснить им "чудо".

"Мы приходим сюда с глубокой верой, а теперь эта новость разбивает нам сердце. Храм должен запретить людям употреблять эту воду, считая ее божественной", — прокомментировал один возмущенный человек.

Журналисты также отметили, что питьевой конденсат кондиционера может показаться безвредным, но эксперты предупреждают, что в кондиционерах размножаются всевозможные бактерии и грибки, которые могут вызвать серьезные проблемы со здоровьем.

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