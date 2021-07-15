51 см роста. В Бангладеш живет самая маленькая корова на Земле (фото)

Тысячи желающих едут на небольшую ферму в Бангладеш, чтобы увидеть, возможно, самую низкорослую корову в мире по имени Рани.

Рани, взрослая 23-месячная бутанская корова, в последнее время привлекает толпы желающих ее увидеть. Сейчас идет процесс подтверждения Книгой рекордов Гиннеса, что эта корова самая маленькая в мире, сообщает Live Science

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Рост коровы Рани всего 51 сантиметр, вес 26 килограммов и это означает, что, как только ее измерения подтвердят, она легко побьет рекорд, установленный коровой Вечур из Индии по имени Маникьям, рост которой 61 см и она в настоящее время является обладателем мирового рекорда Гиннеса.

Одним из факторов маленького роста Рани является ее порода. Бутанских коров, как и породы Вечур, обычно называют карликовыми коровами, поскольку их разводят так, чтобы они были маленькими.

Карликовые породы коров часто выводятся из-за их способности производить большое количество молока, не требуя большого количества еды. Для карликовых пород коров климат может играть важную роль в развитии животных. Согласно исследованию, проведенному Керальским университетом ветеринарии и зоотехники, коровы Вечур обладают так называемыми генами термометра, которые задерживают их рост в жарком климате. Эти гены благоприятны для пород, живущих в тропическом климате, поскольку меньший размер, вероятно, помогает коровам выдерживать сильную жару.

Но Рани особенная, потому что она крошечный образец особенно миниатюрной породы, что говорит о том, что здесь играет роль не только ее порода.

Фото: BBC

Саджедул Ислам, главный ветеринар правительства Бангладеш в регионе, включая городок Чариграм, где живет Рани, говорит, что она является продуктом "генетического близкородственного размножения или инбридинга" и вряд ли станет больше. По словам Коби Резерфорда, специалиста по мясному скотоводству из Государственного университета Миссисипи, коров обычно разводят на фермах с помощью метода, называемого линейным разведением, при котором один бык дает потомство коровам из нескольких поколений. Хотя эта форма инбридинга имеет тенденцию сохранять и подчеркивать желаемые особенности, из-за этого также могут появиться некоторые нежелательные черты, такие как карликовость.

Согласно исследованиям, карликовость встречается у коров, и, в зависимости от породы, карликовость может привести либо к уменьшению, либо к увеличению морды, а также к сокращению продолжительности жизни животных.

Неизвестно наверняка, является ли инбридинг причиной низкого роста Рани. В конце концов, потенциально рекордный размер Рани вполне может быть результатом как инбридинга, так и генетики ее конкретной породы.

Фото: BBC

Владелец Рани, Кази Мохаммад Абу Суфиан, говорит, что Рани, когда она не позирует для фотографий со своими поклонниками, предпочитает проводить большую часть своего времени в одиночестве, пасясь вдали от других коров на ферме. В остальном, говорит Абу Суфиан, Рани — совершенно счастливая карликовая корова, которая любит бегать "так же быстро, как кролики, которые есть у нас на ферме".