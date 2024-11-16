Деякі категорії українців можуть отримати додаткові 7 тис. грн: кого це стосується
Українцям також виплачуватимуть по 2 тисячі гривень за обробку 1 гектару землі, проте за умови, що ці роботи відбуваються на території бойових дій.
Українські фермери можуть отримати додаткові виплати з державного бюджету на утримання корів, кіз або овець. Наприклад, власники 3 і більше (до 100) корів можуть розраховувати на виплату по 7 тис. грн на кожну корову. Про це повідомив Уряд online.
"Аграрії можуть отримати державні дотації на утримання худоби: 7 000 грн за кожну корову та 2 000 грн – за козу чи вівцю", — йдеться у повідомленні.
Уточняється, що дотацію у 2 тис. грн на кожну вівцю чи козу можуть отримати аграрії, які утримують маточне поголів'я кіз або овець від 5 до 500 голів.
Щоб подати заявку необхідно увійти до Державного аграрного реєстру та заповнити там анкету, до якої прикріпити необхідні документи.
"Подати заявки на отримання бюджетної допомоги можуть аграрії всіх областей. За винятком тимчасово окупованих територій та зони активних бойових дій", — йдеться у повідомленні.
Крім того, українські аграрії отримуватимуть від держави по 2 тис. грн за обробку 1 гектару угіддя, проте лише за умови роботи на території бойових дій.
Також, за словами прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля, підтримку буде надано тим аграріям, які працюють на території можливих бойових дій. Втім, вони отримуватимуть менше – розмір допомоги становитиме 1 тис. грн. за 1 га угідь.
Нагадаємо, 10 листопада на "Урядовому порталі" повідомили, що українці можуть збільшити розмір майбутньої пенсії на понад 50%.
8 листопада стало відомо, що у Раді планують збільшити виплати при народженні дитини.