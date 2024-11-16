Деякі категорії українців можуть отримати додаткові 7 тис. грн: кого це стосується

Українцям також виплачуватимуть по 2 тисячі гривень за обробку 1 гектару землі, проте за умови, що ці роботи відбуваються на території бойових дій.

Українські фермери можуть отримати додаткові виплати з державного бюджету на утримання корів, кіз або овець. Наприклад, власники 3 і більше (до 100) корів можуть розраховувати на виплату по 7 тис. грн на кожну корову. Про це повідомив Уряд online.

"Аграрії можуть отримати державні дотації на утримання худоби: 7 000 грн за кожну корову та 2 000 грн – за козу чи вівцю", — йдеться у повідомленні.

Уточняється, що дотацію у 2 тис. грн на кожну вівцю чи козу можуть отримати аграрії, які утримують маточне поголів'я кіз або овець від 5 до 500 голів.

Щоб подати заявку необхідно увійти до Державного аграрного реєстру та заповнити там анкету, до якої прикріпити необхідні документи.

Як отримати виплату Фото: Скриншот

"Подати заявки на отримання бюджетної допомоги можуть аграрії всіх областей. За винятком тимчасово окупованих територій та зони активних бойових дій", — йдеться у повідомленні.

Крім того, українські аграрії отримуватимуть від держави по 2 тис. грн за обробку 1 гектару угіддя, проте лише за умови роботи на території бойових дій.

Також, за словами прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля, підтримку буде надано тим аграріям, які працюють на території можливих бойових дій. Втім, вони отримуватимуть менше – розмір допомоги становитиме 1 тис. грн. за 1 га угідь.

Нагадаємо, 10 листопада на "Урядовому порталі" повідомили, що українці можуть збільшити розмір майбутньої пенсії на понад 50%.

8 листопада стало відомо, що у Раді планують збільшити виплати при народженні дитини.