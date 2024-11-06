На Львівщині фермер змушував переселенців безкоштовно працювати: що вирішив суд

Власник ферми обманом залучив двох переселенців для робіт на своїй земельній ділянці. На суді підозрюваний повністю визнав свою провину в скоєному злочині.

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У місті Стрий Львівської області суд визнав винним власника ферми в трудовій експлуатації вимушених переселенців. Про це йдеться у тексті вироку суду в Єдиному державному реєстрі від 5 листопада.

В тексті обвинувачення сказано, що в вересні 2022 року засновник СОК "Карпатські газди", розташованому в селі Загірне Стрийського району Львівщини, взяв на роботу чоловіка та жінку, які через повномасштабне вторгнення РФ були переїхали до Львівської області. Однак фермер не повідомив своїм новим працівниками, яким буде розпорядок дня, умови оплати праці, проживання та характер робіт, який вони мали виконувати.

Вирок суду у справі фермера Василя З. (фото: скріншот)

"Здійснював над ними трудову експлуатацію, яка полягала у виконанні різноманітних безоплатних робіт, спрямованих на забезпечення функціонування та розвиток ферми СОК "Карпатські газди", — йдеться в тексті вироку.

Журналісти Lviv. Media пишуть, що підозрюваний Василь З. визнав свою провину в повному обсязі. Виходячи з цього, суд призначив йому покарання у вигляді п'яти років позбавлення волі, яке замінили на два роки умовно. За підозрюваного вносили заставу розміром у 402,6 тис. грн, яку було повернуто заставодавцю.

ЗМІ вказує, що засуджений є засновником ферми "Карпатські газди", якому належить земельна ділянка, де розташована ферма. Також Василь З. зазначений у вироку як приватний підприємець та засновник ГО "Дах над головою", яка надає прихисток для вимушених переселенців.

Нагадаємо, Фокус розповідав про те, коли переселенцям почнуть виплачувати фінансову допомогу. Розмір субсидії розраховуватиметься індивідуально, враховуючи дохід сім'ї, вартість оренди та кількість осіб, які проживають у помешканні.

Також ми писали, що в Україні понад 4,5 млн переселенців залишилися з невирішеним житловим питанням. Низькі зарплати, дорога оренда житла і скорочення виплат змушують внутрішніх переселенців повертатися додому. Понад 150 тисяч людей вважали за краще жити під обстрілами або в російській окупації.