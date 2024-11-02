Субсидія за оренду житла: коли переселенцям почнуть виплачувати фінансову допомогу

Розмір субсидії розраховуватиметься індивідуально, враховуючи дохід сім'ї, вартість оренди та кількість осіб, які проживають у помешканні.

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Переселенці мають право на державну допомогу для покриття витрат на оренду житла у випадках, коли особи зі статусом ВПО не мають у своєму розпорядженні достатніх фінансових коштів. Про це повідомляє пресслужба Мінсоцполітики.

Призначати субсидію на оплату житла почнуть у середині січня 2025 року. Про точний час прийому заяв буде повідомлено пізніше.

"Право на субсидію матимуть сім'ї ВПО, які витрачають на оренду житла понад 30% своїх сукупних доходів. Якщо сім'я має доходи менші, ніж 2 прожиткові мінімуми на одну особу (5 840 грн), то субсидія покриватиме найвищий відсоток вартості оренди", — йдеться в повідомленні Мінсоцполітики.

Розмір субсидії визначатиметься індивідуально, з урахуванням доходу сім'ї, вартості оренди та кількості мешканців. На першому етапі така допомога буде реалізована тільки в 9 регіонах, які стали місцем найбільшого переселення українців:

Дніпропетровська область;

Харківська;

Миколаївська;

Херсонська;

Чернігівська;

Донецька;

Сумська;

Запорізька;

Луганська.

Переселенці зможуть отримувати субсидію на житло одночасно з субсидією на комунальні послуги.

Варто нагадати, що 24 жовтня ЗМІ пояснювали, з яких причин українцям можуть відмовити в призначенні субсидії на оплату комунальних послуг. Серед них названо борги за комунальні, наявність великого депозиту, нового авто або більше одного транспортного засобу.

Також 21 жовтня економіст, ексрадник президента України з економічних питань Олег Устенко нагадував, що коли комунальні перевищують 20% доходу, різницю має компенсувати держава.