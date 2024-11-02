Субсидия за аренду жилья: когда переселенцам начнут выплачивать финансовую помощь
Размер субсидии будет рассчитываться индивидуально, учитывая доход семьи, стоимость аренды и количество лиц, проживающих в помещении.
Переселенцы имеют право на государственную помощь для покрытия расходов на аренду жилья в случаях, когда лица со статусом ВПЛ не располагают достаточными финансовыми средствами. Об этом сообщает пресс-служба Минсоцполитики.
Назначать субсидию на оплату жилья начнут в середине января 2025 года. О точном времени приема заявлений будет сообщено позже.
"Право на субсидию будут иметь семьи ВПЛ, которые тратят на аренду жилья более 30% своих совокупных доходов. Если семья имеет доходы меньше, чем 2 прожиточных минимумов на одного человека (5 840 грн), то субсидия будет покрывать высокий процент стоимости аренды", – говорится в сообщении Минсоцполитики.
Размер субсидии будет определяться индивидуально, с учетом дохода семьи, стоимости аренды и количества жильцов. На первом этапе такая помощь будет реализована только в 9 регионах, которые стали местом наибольшего переселения украинцев:
- Днепропетровская область;
- Харьковская;
- Николаевская;
- Херсонская;
- Черниговская;
- Донецкая;
- Сумская;
- Запорожская;
- Луганская.
Переселенцы смогут получать субсидию на жилье одновременно с субсидией на коммунальные услуги.
Стоит напомнить, что 24 октября СМИ объясняли, по каким причинам украинцам могут отказать в назначении субсидии на оплату коммунальных услуг. Среди них названы долги за коммунальные, наличие большого депозита, нового авто или более одного транспортного средства.
Также 21 октября экономист, экс-советник президента Украины по экономическим вопросам Олег Устенко напоминал, что когда коммунальные превышают 20% дохода, разницу должно компенсировать государство.