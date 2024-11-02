Субсидия за аренду жилья: когда переселенцам начнут выплачивать финансовую помощь

Размер субсидии будет рассчитываться индивидуально, учитывая доход семьи, стоимость аренды и количество лиц, проживающих в помещении.

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Переселенцы имеют право на государственную помощь для покрытия расходов на аренду жилья в случаях, когда лица со статусом ВПЛ не располагают достаточными финансовыми средствами. Об этом сообщает пресс-служба Минсоцполитики.

Назначать субсидию на оплату жилья начнут в середине января 2025 года. О точном времени приема заявлений будет сообщено позже.

"Право на субсидию будут иметь семьи ВПЛ, которые тратят на аренду жилья более 30% своих совокупных доходов. Если семья имеет доходы меньше, чем 2 прожиточных минимумов на одного человека (5 840 грн), то субсидия будет покрывать высокий процент стоимости аренды", – говорится в сообщении Минсоцполитики.

Размер субсидии будет определяться индивидуально, с учетом дохода семьи, стоимости аренды и количества жильцов. На первом этапе такая помощь будет реализована только в 9 регионах, которые стали местом наибольшего переселения украинцев:

Днепропетровская область;

Харьковская;

Николаевская;

Херсонская;

Черниговская;

Донецкая;

Сумская;

Запорожская;

Луганская.

Переселенцы смогут получать субсидию на жилье одновременно с субсидией на коммунальные услуги.

Стоит напомнить, что 24 октября СМИ объясняли, по каким причинам украинцам могут отказать в назначении субсидии на оплату коммунальных услуг. Среди них названы долги за коммунальные, наличие большого депозита, нового авто или более одного транспортного средства.

Также 21 октября экономист, экс-советник президента Украины по экономическим вопросам Олег Устенко напоминал, что когда коммунальные превышают 20% дохода, разницу должно компенсировать государство.