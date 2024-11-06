Во Львовской области фермер заставлял переселенцев бесплатно работать: что решил суд

Владелец фермы обманом привлек двух переселенцев для работ на своем земельном участке. На суде подозреваемый полностью признал свою вину в совершенном преступлении.

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В городе Стрый Львовской области суд признал виновным владельца фермы в трудовой эксплуатации вынужденных переселенцев. Об этом говорится в тексте приговора суда в Едином государственном реестре от 5 ноября.

В тексте обвинения сказано, что в сентябре 2022 года основатель СОК "Карпатские газды", расположенном в селе Загорное Стрыйского района Львовской области, взял на работу мужчину и женщину, которые из-за полномасштабного вторжения РФ были переехали во Львовскую область. Однако фермер не сообщил своим новым работниками, каким будет распорядок дня, условия оплаты труда, проживания и характер работ, который они должны были выполнять.

Приговор суда по делу фермера Василия З. (фото: скриншот)

"Осуществлял над ними трудовую эксплуатацию, которая заключалась в выполнении различных бесплатных работ, направленных на обеспечение функционирования и развитие фермы СОК "Карпатские газды", — говорится в тексте приговора.

Журналисты Lviv. Media пишут, что подозреваемый Василий З. признал свою вину в полном объеме. Исходя из этого, суд назначил ему наказание в виде пяти лет лишения свободы, которое заменили на два года условно. За подозреваемого вносили залог в размере 402,6 тыс. грн, который был возвращен залогодателю.

СМИ указывает, что осужденный является основателем фермы "Карпатские газды", которому принадлежит земельный участок, где расположена ферма. Также Василий З. указан в приговоре как частный предприниматель и основатель ОО "Крыша над головой", которая предоставляет приют для вынужденных переселенцев.

Напомним, Фокус рассказывал о том, когда переселенцам начнут выплачивать финансовую помощь. Размер субсидии будет рассчитываться индивидуально, учитывая доход семьи, стоимость аренды и количество лиц, проживающих в квартире.

Также мы писали, что в Украине более 4,5 млн переселенцев остались с нерешенным жилищным вопросом. Низкие зарплаты, дорогая аренда жилья и сокращение выплат вынуждают внутренних переселенцев возвращаться домой. Более 150 тысяч человек предпочли жить под обстрелами или в российской оккупации.