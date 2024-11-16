Некоторые категории украинцев могут получить дополнительные 7 тыс. грн: кого это касается

Украинцам также будут выплачивать по 2 тысячи гривен за обработку 1 гектара земли, однако при условии, что эти работы происходят на территории боевых действий.

Украинские фермеры могут получить дополнительные выплаты из государственного бюджета на содержание коров, коз или овец. Например, владельцы 3 и более (до 100) коров могут рассчитывать на выплату по 7 тыс. грн на каждую корову. Об этом сообщило Правительство online.

"Аграрии могут получить государственные дотации на содержание скота: 7 000 грн за каждую корову и 2 000 грн — за козу или овцу", — говорится в сообщении.

Уточняется, что дотацию в 2 тыс. грн на каждую овцу или козу могут получить аграрии, которые содержат маточное поголовье коз или овец от 5 до 500 голов.

Чтобы подать заявку необходимо войти в Государственный аграрный реестр и заполнить там анкету, к которой прикрепить необходимые документы.

Как получить выплату Фото: Скриншот

"Подать заявки на получение бюджетной помощи могут аграрии всех областей. За исключением временно оккупированных территорий и зоны активных боевых действий", — говорится в сообщении.

Кроме того, украинские аграрии будут получать от государства по 2 тыс. грн за обработку 1 гектара угодья, однако только при условии работы на территории боевых действий.

Также, по словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, поддержка будет оказана тем аграриям, которые работают на территории возможных боевых действий. Впрочем, они будут получать меньше — размер помощи составит 1 тыс. грн. за 1 га угодий.

Напомним, 10 ноября на "Правительственном портале" сообщили, что украинцы могут увеличить размер будущей пенсии более чем на 50%.

8 ноября стало известно, что в Раде планируют увеличить выплаты при рождении ребенка.