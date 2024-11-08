Помощь при рождении ребенка: в Раде планируют увеличить выплаты, детали

Последний раз размер выплаты устанавливался законом от 27 марта 2014 года и с тех пор не пересматривался. Сейчас нардеп от фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко инициирует увеличение денежной помощи при рождении ребенка.

Помощь при рождении ребенка установлена в 2014 году и не менялась уже в течение десяти лет. Недавно в парламент подан на рассмотрение парламента законопроект № 12184. В нем народный депутат от политической партии "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко инициирует увеличение выплат при рождении ребенка. Фокус разбирался, могут ли вырасти выплаты при рождении ребенка.

Помощь при рождении ребенка — что известно

Отметим, что в 2024 году помощь при рождении первого и каждого последующего ребенка установлена в размере 41 280 гривен. Ее выплата осуществляется единовременно в сумме 10 320 гривен, остальная сумма помощи выплачивается в течение следующих 36 месяцев равными частями. Такой размер был закреплен законом "О предотвращении финансовой катастрофы и создании предпосылок для экономического роста в Украине" от 27.03.2014 г. и не пересматривался уже десять лет.

"Ежемесячная выплата составляет 860 гривен. Я делал распаковку, что можно купить на эти копейки. Практически ничего. Я регистрировал петицию, чтобы выплаты были увеличены. Всем безразлично. Но хотят, чтобы как-то улучшалась демографическая ситуация", — отметил в своем сообщении Алексей Гончаренко.

Помощь при рождении ребенка может вырасти — предложение Гончаренко

Алексей Гончаренко инициирует увеличение денежной помощи при рождении ребенка. Народный депутат предлагает привязать выплаты к прожиточному минимуму для детей соответствующего возраста.

"Помощь при рождении первого и каждого последующего ребенка назначается в сумме, кратной 105 размерам прожиточного минимума на ребенка. Единовременная выплата — 25 прожиточных минимумов. Остальные пособия выплачивать в течение 3 лет равными частями", — рассказал он.

Рост выплат при рождении ребенка: почему это важно

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что его целью является повышение размера помощи при рождении ребенка с привязкой ее размера к уровню прожиточного минимума для детей соответствующего возраста. В частности, в 2014 году, когда были зафиксированы выплаты при рождении ребенка, минимальная заработная плата составляла 1218 гривен. С тех пор помощь при рождении ребенка в Украине ни разу не менялась.

В то же время по состоянию на начало 2024 года в Украине установлен размер минимальной заработной платы в размере 8000 гривен — это более чем в 6 раз больше минимальной заработной платы в 2014 году. Также за эти десять лет произошло значительное увеличение цен на потребительские товары для населения и продукты питания. Кроме этого, за последние три года в стране существенно уменьшилось количество новорожденных: в 2023 году детей родилось почти на треть меньше, чем до начала полномасштабного вторжения.

"Принятие законопроекта приведет к увеличению уровня социальной обеспеченности семей с детьми в Украине и позволит повысить размер государственной помощи при рождении ребенка", — говорится в документе.

Напомним, что Верховная Рада в первом чтении приняла проект бюджета на 2025 год. В нем утвержден новый размер минимальной заработной платы, к которой будут привязаны некоторые социальные выплаты и налоги.

Также отметим, что проектом бюджета на 2025 год установлено, что прожиточный минимум останется на уровне от 2 361 до 3 028 гривен. Минимальная зарплата будет на уровне 8 000 гривен.