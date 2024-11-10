Українці можуть збільшити розмір майбутньої пенсії на понад 50%: як це зробити

На збільшені виплати можуть розраховувати українці, які вийдуть за заслужений відпочинок "з відстрочкою". Саме від неї залежатиме розмір майбутньої пенсії.

Українці можуть збільшити розмір майбутньої пенсії, якщо вийдуть на заслужений відпочинок пізніше 60 років. Про це повідомили в "Урядовому порталі".

"Якщо ви працюєте після досягнення пенсійного віку, основний розмір пенсії збільшується. Щоб отримати виплати "з відстрочкою", потрібно подати звернення до Пенсійного фонду", — йдеться у повідомленні.

Як збільшується розмір майбутньої пенсії

При відстрочці до 60 місяців розмір пенсійних виплат зростає на 0,5% за кожен повний місяць набутого страхового стажу. Тоді як при відстрочці у понад 60 місяців пенсія зростає на 0,75% за кожен повний місяць набутого страхового стажу.

Таким чином, якщо продовжити працювати після досягнення пенсійного віку, то пенсія збільшиться:

на 6% за рік;

на 12% за два роки;

на 54% за шість років.

Як отримати підвищені виплати

Важливо

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Для того, аби вийти на заслужений відпочинок "з відстрочкою, потрібно подати звернення до Пенсійного фонду. Так виплати призначається за заявою пенсіонера з першого числа місяця.

Нагадаємо, в Пенсійному фонді повідомили, що пенсіонерам, які не пройдуть процедуру ідентифікації, можуть заморозити виплати. Зокрема, її потрібно пройти до кінця цього року.

Раніше у ПФУ розповіли, що українці можуть збільшити свою пенсію за рахунок надбавок та додаткових виплат. Проте це не стосується тих, чия загальна сума пенсійних виплат перевищує 10 340,35 гривні.