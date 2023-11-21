Женщина с феноменальным количеством зубов попала в Книгу рекордов Гиннеса (фото, видео)

Стоматологи рекордсменки говорят, что это еще не предел. У 26-летней Калпаны Балан в будущем прорастет еще два зуба.

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26-летняя индианка попала в Книгу рекордов Гиннеса благодаря феноменальному количеству зубов во рту. Калпана Балан имеет на шесть зубов больше, чем у среднестатистического взрослого человека, сообщает издание UPI.

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У женщины есть четыре дополнительных зуба на нижней челюсти и два — на верхней. Они начали расти в подростковом возрасте. Сначала индианка планировала их удалить, но стоматологи порекомендовали немного с этим подождать. Из года в год индианка откладывала процедуру из-за страха.

Калпана утверждает, что лишние зубы не болят, но создают дискомфорт, когда она ест. В свою очередь, стоматологи рекордсменки отмечают, что это еще не предел, потому что у женщины в будущем прорастет еще два зуба.

После достижения мирового рекорда Калпана поделились, что не жалеет о своем решении.

"Я счастлива, что получила такой почетный титул. Это достижение на всю мою жизнь", — говорит она.

Калпан Балан показывает свои лишние зубы Фото: Guinnessworldrecords

Медики говорят, что у Балан гипердонтия или полидонтия. Как правило, она является следствием неправильного роста зубов, хотя точная причина неизвестна. По статистике, около 3,8% населения мира имеют один или несколько лишних зубов.

Кстати, рекордсменом среди мужчин является Эвано Меллоне из Канады, у которого аж 41 зуб.

Новые представители Книги рекордов Гиннеса

Напомним, Джоэл Штрассер из США установил мировой рекорд, засунув в свою бороду наибольшее количество зубочисток. Речь идет о 3500 штук.

Крым того, мы рассказывали, что в США выловили аллигатора рекордных размеров. Его вес составлял более 362 килограмма, а длина — более четырех метров.