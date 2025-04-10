Жінка з найбільшим ротом у світі показала дива, на які здатна (фото)

Марі Перл Зеллмер Робінсон стала володаркою титулу "жінка з найбільшим ротом у світі", перевершивши попередню рекордсменку майже на сантиметр. Унікальна фізіологічна особливість, яка супроводжувала американку все життя, нарешті принесла їй світове визнання.

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Офіційний сайт Книги рекордів Гіннеса повідомив про реєстрацію нового світового досягнення в категорії, яка викликає одночасно подив і захоплення.

Марі Перл Зеллмер Робінсон із США визнана представницею жіночої статі з найбільшим ротом на планеті, здатною відкрити щелепи на 7,59 сантиметра. Американка з раннього дитинства знала, що її рот відрізняється від інших — при відкритті щелеп між верхнім і нижнім рядами зубів залишався великий проміжок.

Марі Робінсон має найбільшого в світі рота Фото: Guinness World Records

"Завжди усвідомлювала, що мій рот значно більший за середньостатистичний. Я надзвичайно балакуча людина, тож можна було б подумати, що йдеться просто про метафору, але в моєму випадку рот дійсно фізично великий. Втім, ми ніколи не надавали цьому особливого значення", — поділилася Марі в ексклюзивному інтерв'ю газеті Ketchikan Daily News.

Часто розважала братів і сестер

Бувши однією з семи дітей у родині, рекордсменка згадує, як часто розважала братів і сестер, демонструючи свої неймовірні здібності — вона могла легко помістити в роті цілі апельсини чи навіть лампочки.

Визнання прийшло до Марі після ретельного обстеження, проведеного місцевими стоматологами. Фахівці надали Книзі рекордів Гіннеса неспростовні докази її унікальності. З показником 7,59 см Робінсон значно перевершила конкурентку — Саманту Рамсделл, чий результат становив 6,52 см.

Визнання прийшло до Марі після ретельного обстеження, проведеного місцевими стоматологами Фото: Guinness World Records

"Я ніколи не носила брекетів і не проходила жодних стоматологічних процедур, які могли б штучно збільшити розмір мого рота", — запевнила володарка титулу.

Особливе відчуття

Попри гордість за досягнення, Марі зізнається, що не демонструє свою особливість усім підряд: "Коли я повністю відкриваю рот, люди часто лякаються. Це справді може виглядати трохи моторошно!" — сміється вона.

Разом з тим, нова рекордсменка щиро радіє офіційному визнанню.

"Тепер можу з гордістю приєднатися до почесного клубу рекордсменів Гіннеса, яких загалом немало в нашому місті. Мати офіційний титул — це особливе відчуття, яке важко передати словами".

До слова, раніше Фокус писав, що Джоелу Штрассеру із США також вдалося виділитися. Він встановив рекорд Гіннеса, вставивши у свою бороду найбільшу кількість зубочисток. Відео з його досягненням опублікували на офіційній сторінці Книги рекордів в Instagram.

Крім того, ми розповідали про найменшу жінку в світі — Джіоті Амджі, чий зріст становить усього 61,95 см. Вона вже понад десять років залишається рекордсменкою та стала справжньою зіркою.