Жінка з найбільшим ротом у світі показала дива, на які здатна (фото)
Марі Перл Зеллмер Робінсон стала володаркою титулу "жінка з найбільшим ротом у світі", перевершивши попередню рекордсменку майже на сантиметр. Унікальна фізіологічна особливість, яка супроводжувала американку все життя, нарешті принесла їй світове визнання.
Офіційний сайт Книги рекордів Гіннеса повідомив про реєстрацію нового світового досягнення в категорії, яка викликає одночасно подив і захоплення.
Марі Перл Зеллмер Робінсон із США визнана представницею жіночої статі з найбільшим ротом на планеті, здатною відкрити щелепи на 7,59 сантиметра. Американка з раннього дитинства знала, що її рот відрізняється від інших — при відкритті щелеп між верхнім і нижнім рядами зубів залишався великий проміжок.
"Завжди усвідомлювала, що мій рот значно більший за середньостатистичний. Я надзвичайно балакуча людина, тож можна було б подумати, що йдеться просто про метафору, але в моєму випадку рот дійсно фізично великий. Втім, ми ніколи не надавали цьому особливого значення", — поділилася Марі в ексклюзивному інтерв'ю газеті Ketchikan Daily News.
Часто розважала братів і сестер
Бувши однією з семи дітей у родині, рекордсменка згадує, як часто розважала братів і сестер, демонструючи свої неймовірні здібності — вона могла легко помістити в роті цілі апельсини чи навіть лампочки.
Визнання прийшло до Марі після ретельного обстеження, проведеного місцевими стоматологами. Фахівці надали Книзі рекордів Гіннеса неспростовні докази її унікальності. З показником 7,59 см Робінсон значно перевершила конкурентку — Саманту Рамсделл, чий результат становив 6,52 см.
"Я ніколи не носила брекетів і не проходила жодних стоматологічних процедур, які могли б штучно збільшити розмір мого рота", — запевнила володарка титулу.
Особливе відчуття
Попри гордість за досягнення, Марі зізнається, що не демонструє свою особливість усім підряд: "Коли я повністю відкриваю рот, люди часто лякаються. Це справді може виглядати трохи моторошно!" — сміється вона.
Разом з тим, нова рекордсменка щиро радіє офіційному визнанню.
"Тепер можу з гордістю приєднатися до почесного клубу рекордсменів Гіннеса, яких загалом немало в нашому місті. Мати офіційний титул — це особливе відчуття, яке важко передати словами".
До слова, раніше Фокус писав, що Джоелу Штрассеру із США також вдалося виділитися. Він встановив рекорд Гіннеса, вставивши у свою бороду найбільшу кількість зубочисток. Відео з його досягненням опублікували на офіційній сторінці Книги рекордів в Instagram.
Крім того, ми розповідали про найменшу жінку в світі — Джіоті Амджі, чий зріст становить усього 61,95 см. Вона вже понад десять років залишається рекордсменкою та стала справжньою зіркою.