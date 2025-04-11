Скандал с награждением Кротевича: Нацгвардия объясняет исчезновение имени из указа

Имя подполковника Национальной гвардии Украины и экс-начальника штаба бригады НГУ "Азов" Богдана Кротевича исчезло из указа президента о награждении из-за технической ошибки.

Related video

Об этом пресс-служба ведомства сообщила в Facebook.

Фото: Национальная Гвардия Украины

"Формирование представления на награждение каждого военнослужащего или военнослужащей проходит с особой ответственностью. Однако, к сожалению, в процессе формирования пакета документов могут возникать отдельные технические ошибки. Так случилось в предыдущем представлении на уже бывшего начальника штаба 12-й бригады специального назначения "Азов" Богдана Кротевича", — говорится в сообщении.

Там добавили, что неточности были исправлены. Обновленное представление на награждение уже направлено в Офис Президента Украины для дальнейшего рассмотрения и принятия соответствующего решения.

Обновленное представление в отношении Богдана Кротевича уже рассматривают в Офисе президента Украины. Об этом рассказывает "Суспільне" со ссылкой на собственные источники.

Награждение Богдана Кротевича: что известно

Напомним, 11 апреля имя бойца "Азова" и экс-начальника штаба бригады Богдана Кротевича убрали из указа о награждении, который должен был подписать президент Украины Владимир Зеленский. Он считает, что это сделано из-за его критики главнокомандующего ВСУ Александра Сирского. До этого ранее подполковник раскритиковал главкома за устаревшие методы ведения боев, опасные приказы и пренебрежение безопасностью личного состава.

Добавим, что в этот же день президент Украины Владимир Зеленский ввел указом новые санкции Совета национальной безопасности и обороны. В списке — российские военные, политолог Вадим Карасев, бывший ведущий канала NewsOne Александр Шелест.

До этого санкции были введены против бизнесмена и 5-го президента Украины Петра Порошенко. Он попал в список за вывод миллиардов гривен во время полномасштабной войны.