Скандал з нагородженням Кротевича: Нацгвардія пояснює зникнення імені з указу

Ім'я підполковника Національної гвардії України та ексначальника штабу бригади НГУ "Азов" Богдана Кротевича зникло з указу президента про нагородження через технічну помилку.

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Про це пресслужба відомства повідомила у Facebook.

Фото: Національна Гвардія України

"Формування подання на нагородження кожного військовослужбовця чи військовослужбовиці проходить з особливою відповідальністю. Однак, на жаль, в процесі формування пакету документів можуть виникати окремі технічні помилки. Так трапилося в попередньому поданні на вже колишнього начальника штабу 12-ої бригади спеціального призначення "Азов" Богдана Кротевича", — йдеться у повідомленні.

Там додали, що неточності були виправлені. Оновлене подання на нагородження вже направлене до Офісу Президента України для подальшого розгляду та прийняття відповідного рішення.

Оновлене подання щодо Богдана Кротевича вже розглядають в Офісі президента України. Про це розповідає "Суспільне" з посиланням на власні джерела.

Нагородження Богдана Кротевича: що відомо

Нагадаємо, 11 квітня ім'я бійця "Азову" і ексначальника штабу бригади Богдана Кротевича прибрали з указу про нагородження, який мав підписати президент України Володимир Зеленський. Він вважає, що це зроблено через його критику головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського. До цього раніше підполковник розкритикував головкома за застарілі методи ведення боїв, небезпечні накази та нехтування безпекою особового складу.

Додамо, що цього ж дня президент України Володимир Зеленський ввів указом нові санкції Ради національної безпеки і оборони. У списку — російські військкори, політолог Вадим Карасьов, колишній ведучий каналу NewsOne Олександр Шелест.

До цього санкції були введені проти бізнесмена і 5-го президента України Петра Порошенка. Він потрапив до списку за виведення мільярдів гривень під час повномасштабної війни.