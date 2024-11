Співачка-2024: Apple Music назвала найкращого виконавця

22-річна Біллі Айліш уже вдруге перемагає в рейтингу. Уперше вона отримала це звання у 2019 році.

Apple Music оголосив найкращого виконавця року. Це звання отримала 22-річна співачка Біллі Айліш. Після прем'єри третій повноформатний альбом Біллі Айліш "Hit me hard and soft" посів перше місце у всежанровому чарті альбомів Apple Music у 138 країнах світу. Але багато музичних фанатів залишилися незадоволені вибором. Про це пише The Mirror.

Хіт Guess від Charli xcx і Біллі Айліш

Це вже друга перемога зірки в рейтингу Apple Music "Артист року". Перший раз Айліш отримала це звання у 2019 році.

"Якщо її дебют 2019 року WHEN WE ALL FALL ASLEEP, WHERE DO WE GO? — який посів 30-те місце в списку 100 найкращих альбомів Apple Music у травні цього року, — представив її світові як підліткового феномена, то HIT ME HARD AND SOFT дав зрозуміти, що вона тут надовго", — написали на сторінці премії.

Рейчел Ньюман, старша директорка з контенту та редакційного права Apple Music, зазначила, що вони стали прихильниками творчості Біллі Айліш з того моменту, як почули один з її ранніх хітів "Ocean Eyes".

"З найпершого дня Apple Music підтримує мою музику і творчість, і для мене велика честь і привілей отримати визнання як "Артист року" через стільки років моєї кар'єри", — розповіла сама Біллі Айліш в інтерв'ю Apple Music.

Біллі також об'єдналася з Charli XCX для "Guess", однієї з пісень літа 2024, яка наразі очолює аншлаговий тур HIT ME HARD AND SOFT, що продовжить її тріумфальний рік до 2025 року.

Але не всі фанати музики залишилися задоволені вибором. Багато хто вважає, що Тейлор Свіфт більш гідна нагороди, або Сабріна Карпентер.

Тейлор Свіфт було названо Артистом року 2023 року, Bad Bunny — 2022 року, The Weeknd — 2021 року, а Lil Baby — 2020 року. Багато хто тепер чекає, кого Spotify назве Глобальним артистом року.

Досягнення Біллі Айліш за 2024 рік

Біллі Айліш стала наймолодшою дворазовою володаркою премії "Оскар". Вона отримала нагороду за найкращу оригінальну пісню "What Was I Made For?" до фільму "Барбі".

Виступ Біллі Айліш на церемонії "Оскар"

Крім того, її номінували відразу на сім премій "Греммі", включно з категоріями "Запис року", "Альбом року" і "Пісня року".

До того ж Айліш встановила рекорд за кількістю прослуховувань у Shazam після виступу з хітом Birds Of a Feather на церемонії закриття Олімпійських ігор у Лос-Анджелесі.

Нагадаємо, у квітні Біллі Айліш додала всіх 111 мільйонів підписників до списку своїх друзів в Instagram. Багато фанатів із захопленням сприйняли такий крок співачки. Вони хваляться, що в соціальній мережі стали друзями знаменитої співачки.