Мадонна познайомила доньок-близнючок з Біллі Айліш (фото)
Дівчаток вдочерили з Малаві на початку 2017 року. Наразі їм по 12 років.
66-річна американська співачка Мадонна сходила на концерт Біллі Айліш з прийомними доньками. Кадрами зірка сцени поділилася в Instagram.
Медж провела осінній вечір зі спадкоємицями. Зіркова мама навіть організувала 12-річним Естер та Стеллі зустріч з Біллі Айліш за лаштунками.
"Приємно кудись вибратися…". — написала знаменитість.
На концерт Біллі Медж прийшла в повністю чорному вбранні.
Естер і Стеллу вдочерили з Малаві на початку 2017 року. Звідси ж і їхній старший брат Девід Банда. Дівчинку Мерсі американська співачка також усиновила, а доньку Лурдес Леон Мадонна народила від кубинського актора Карлоса Леона, сина Рокко — від режисера Гая Річі.
Змішана родина артистки час від часу збирається разом. А її спадкоємці доволі часто зʼявляються в її соцмережах.
Це сталося після того, як 18-річний син Мадонни Девід Банда зробив кілька суперечливих коментарів про те, що він "шукає їжу" після того, як переїхав з будинку матері.
Нагадаємо, принц Вільям сходив на концерт Тейлор Свіфт з донькою Шарлоттою та сином Джоржем.
Також Фокус писав про день народження старшої доньки Мадонни.