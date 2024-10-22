Мадонна познайомила доньок-близнючок з Біллі Айліш (фото)

Дівчаток вдочерили з Малаві на початку 2017 року. Наразі їм по 12 років.

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66-річна американська співачка Мадонна сходила на концерт Біллі Айліш з прийомними доньками. Кадрами зірка сцени поділилася в Instagram.

Медж провела осінній вечір зі спадкоємицями. Зіркова мама навіть організувала 12-річним Естер та Стеллі зустріч з Біллі Айліш за лаштунками.

"Приємно кудись вибратися…". — написала знаменитість.

На концерт Біллі Медж прийшла в повністю чорному вбранні.

Мадонна

Естер і Стеллу вдочерили з Малаві на початку 2017 року. Звідси ж і їхній старший брат Девід Банда. Дівчинку Мерсі американська співачка також усиновила, а доньку Лурдес Леон Мадонна народила від кубинського актора Карлоса Леона, сина Рокко — від режисера Гая Річі.

Змішана родина артистки час від часу збирається разом. А її спадкоємці доволі часто зʼявляються в її соцмережах.

Це сталося після того, як 18-річний син Мадонни Девід Банда зробив кілька суперечливих коментарів про те, що він "шукає їжу" після того, як переїхав з будинку матері.

Нагадаємо, принц Вільям сходив на концерт Тейлор Свіфт з донькою Шарлоттою та сином Джоржем.

Також Фокус писав про день народження старшої доньки Мадонни.