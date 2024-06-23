Зустріч принца Вільяма з Тейлор Свіфт: що залишилося за кадром

Принц Вільям з'явився на концерті Тейлор Свіфт не тільки з дітьми, а й з близькими родичами. Серед глядачів були Зара і Майк Тіндалли зі своїми доньками.

ЗМІ облетіло селфі американської співачки Тейлор Свіфт із принцом Вільямом і його дітьми, принцом Джорджем і принцесою Шарлоттою. Селфі, зроблене артисткою, з'явилося і в офіційному Instagram-акаунті принца і принцеси Уельських. Однак, як пише Hello, закулісна зустріч ледь не зірвалася.

Майбутній монарх відвідав один із двох грандіозних концертів Тейлор на стадіоні "Вемблі" напередодні свого 42-річчя. За 25 хвилин до виходу на сцену артистка за лаштунками зустрілася з членами королівської сім'ї.

За словами інсайдера, приїзд Уельсів пішов не зовсім за планом.

"У них був кошмар при вході, вони дуже спізнювалися, але планували приїхати раніше, щоб заздалегідь зустрітися з Тейлор, тому що вони знали, що хочуть піти раніше. У них було всього 25 вільних хвилин, тому вони швидко зустрілися і привіталися, а потім підійшли до своєї ложі перед виступом, і це спричинило невеликий стрес і паніку, адже займало занадто багато часу", — розповіло джерело.

Тейлор була явно рада познайомитися з членами королівської сім'ї, оскільки знімок з членами британської королівської сім'ї і своїм обожнюваним бойфрендом і зіркою американського спорту Тревісом Келсі вона підписала:

"З Днем Народження, M8! Лондонські шоу починаються чудово".

Під час шоу принц Вільям не тільки активно подіанцьовував під пісні Свіфт, а й багато уваги приділяв своїм дітям. Він намагався поводитися так, щоб Джордж і Шарлотта сповна насолодилися шоу.

"Більшу частину часу він і діти перебували далі від трибуни, тому не привертали надто багато уваги, але були моменти, коли вони ставали попереду", — розповів очевидець.

Під час концерту принц Вільям знову продемонстрував особливий зв'язок із донькою.

"Був один приємний момент, коли Вільям і Шарлотта сиділи поруч один з одним спереду, і можна було сказати, що вони разом трохи підспівували пісню, і це було мило", — зазначив інсайдер.

Принц Вільям активно підспівував і підтанцьовував

Разом із Вельсами концерт відвідали його двоюрідна сестра Зара Тіндалл разом із чоловіком Майком. Подружжя прийшло на концерт із доньками — 10-річною Мією та п'ятирічною Леною.

Коли концерт добіг кінця, членам королівської сім'ї довелося ще до закінчення шоу, щоб уникнути напливу фанатів артистки.

"Вони пішли приблизно за десять хвилин до кінця, щоб пропустити натовп. У їхній ложі панував галас, усі чудово проводили час на дні народження принца Вільяма!" — сказав інформатор.

Принц Луї, молодша дитина Вільяма, не з'явився на шоу, як і його дружина, принцеса Уельська, яка все ще проходить курс профілактичної хіміотерапії від раку.

Шоу Тейлор у Лондоні привернуло як знаменитостей, так і зірок першої величини. Серед глядачів були Кара Делевінь, Нікола Кофлан, Джонатан Ван Несс, Леслі Манн, Емма Бантон, Сальма Гаєк і багато інших.

Раніше Фокус писав, що принц Вільям зустрівся з футболістами збірної Англії після їхньої невдалої гри.