Встреча принца Уильяма с Тейлор Свифт: что осталось за кадром

Принц Уильям появился на концерте Тейлор Свифт не только с детьми, но и с близкими родственниками. Среди зрителей были Зара и Майк Тиндаллы со своими дочерьми.

СМИ облетело селфи американской певицы Тейлор Свифт с принцем Уильямом и его детьми, принцем Джорджем и принцессой Шарлоттой. Селфи, сделанное артисткой, появилось и в официальном Instagram-аккаунте принца и принцессы Уэльских. Однако, как пишет Hello, закулисная встреча едва не сорвалась.

Будущий монарх посетил один из двух грандиозных концертов Тейлор на стадионе "Уэмбли" накануне своего 42-летия. За 25 минут до выхода на сцену артистка за кулисами встретилась с членами королевской семьи.

По словам инсайдера, приезд Уэльсов пошел не совсем по плану.

"У них был кошмар при входе, они очень опаздывали, но планировали приехать раньше, чтобы заранее встретиться с Тейлор, потому что они знали, что хотят уйти пораньше. У них было всего 25 свободных минут, поэтому они быстро встретились и поздоровались, а затем подошли к своей ложе перед выступлением, и это вызвало небольшой стресс и панику, ведь занимало слишком много времени", – рассказал источник.

Тейлор была явно рада познакомиться с членами королевской семьи, поскольку снимок с членами британской королевской семьи и своим обожаемым бойфрендом и звездой американского спорта Трэвисом Келси она подписала:

"С Днем Рождения, M8! Лондонские шоу начинаются великолепно".

Во время шоу принц Уильям не только активно подианцовывал под песни Свифт, но и много внимания уделял своим детям. Он старался вести себя так, чтобы Джордж и Шарлотта в полной мере насладились шоу.

"Большую часть времени он и дети находились дальше от трибуны, поэтому не привлекали слишком много внимания, но были моменты, когда они становились впереди", – рассказал очевидец.

Во время концерта принц Уильям снова продемонстрировал особую связь с дочерью.

"Был один приятный момент, когда Уильям и Шарлотта сидели рядом друг с другом спереди, и можно было сказать, что они вместе немного подпевали песню, и это было мило", – отметил инсайдер.

Принц Уильям активно подпевал и подтанцовывал

Вместе с Уэльсами концерт посетили его двоюродная сестра Зара Тиндалл вместе с мужем Майком. Супруги пришли на концерт с дочерьми – 10-летней Мией и пятилетней Леной.

Когда концерт подошел к концу, членам королевской семьи пришлось еще до окончания шоу, чтобы избежать наплыва фанатов артистки.

"Они ушли примерно за десять минут до конца, чтобы пропустить толпу. В их ложе царил шум, все прекрасно проводили время на дне рождения принца Уильяма!" – сказал информатор.

Принц Луи, младший ребенок Уильяма, не появился на шоу, как и его жена, принцесса Уэльская, которая все еще проходит курс профилактической химиотерапии от рака.

Шоу Тейлор в Лондоне привлекло как знаменитостей, так и звезд первой величины. Среди зрителей были Кара Делевинь, Никола Кофлан, Джонатан Ван Несс, Лесли Манн, Эмма Бантон, Сальма Хайек и многие другие.

Ранее Фокус писал, что принц Уильям встретился с футболистами сборной Англии после их неудачной игры.