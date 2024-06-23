Принц Уильям встретился с футболистами сборной Англии после неудачной игры на Евро 2024

Принц Уэльский подбодрил футболистов, которые подверглись критике за ничью с командой Дании. Он мотивировал их не терять веру в победу, поскольку команда осталась в группе.

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Принц Уэльский выступил с воодушевляющей речью перед сборной Англии после разочаровывающей ничьей 1:1 на чемпионате Европы против Дании, пишет The Telegraf.

Сразу после окончания матча во Франкфурте принц Уильям прошел в раздевалку к игрокам, которых раскритиковали за плохую игру, чтобы сказать им, что это – "не конец света".

"Он просто пытался держать нас всех в позитиве. Он говорил, что это не конец света. Мы думали, что по-прежнему лидируем в группе. Мы не проиграли, у нас была ничья, нам просто нужно подумать об игре, посмотреть, как мы можем стать лучше, и с нетерпением ждем следующей игры. Это все, что вы можете сделать в турнирном футболе", – рассказал журналистам 20-летний полузащитник Адам Уортон, который всю игру просидел на скамье запасных.

Уильям присутствовал на Евро в качестве президента Футбольной ассоциации и после жеребьевки пожал руку королю Дании Фредерику X.

Перед тем, как сборная Англии отправилась в Германию, Уильям, страстный болельщик "Астон Виллы", неожиданно посетил Сент-Джордж-Парк, национальный футбольный центр Англии в Бертон-апон-Трент, чтобы встретиться с 26 игроками и с тренером Гаретом Саутгейтом Будущий король вручил каждому спортсмену по футболке, а также рассказал им о напутствии своего младшего сына, принца Луи.

"Сегодня утром я был на школьной пробежке с детьми и спросил: "Что мне сказать сегодня сборной Англии?" Луи сказал: "Я хочу тебе дать совет: ешь в два раза больше, чем ты обычно ешь". Тогда я представил, как вы все бегаете по полю с огромными животами. Поэтому я думаю, может быть, стоит отнестись к совету моего младшего с долей скептицизма!" – пошутил Уильям.

Принц Уильям встретился со сборной Англии перед их поездкой на Евро 2024

Капитан сборной Гарри Кейн засмеялся и ответил:

"Мы должны быть осторожны с этим. Не думаю, что нашему диетологу это понравится".

Англия выиграла свой первый матч в группе C против Сербии со счетом 1:0, но за этим последовала менее чем убедительная игра против датчан. Ведущий BBC Гэри Линекер назвал игру "д***мовой" и предположил, что тренер Саутгейт был "тактически некомпетентен". Другой бывший нападающий, Алан Ширер, также резко критиковал тренера.

Некоторые болельщики Англии освистали Саутгейта, который заявил, что, скорее всего, уйдет, если они не выиграют трофей, приняв на себя вину за неудачное начало турнира.

Несмотря на это, Англия по-прежнему находится на пути к победе в своей группе и квалификации в 1/8 финала, сыграв в Кельне со Словенией.

Ранее Фокус писал, что принц Уильям и король Дании Фредерик были замечены на трибунах футбольных болельщиков.