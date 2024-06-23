Принц Вільям зустрівся з футболістами збірної Англії після невдалої гри на Євро 2024

Принц Уельський підбадьорив футболістів, які зазнали критики за нічию з командою Данії. Він мотивував їх не втрачати віру в перемогу, оскільки команда залишилася в групі.

Related video

Принц Уельський виступив із надихаючою промовою перед збірною Англії після розчаровуючої нічиєї 1:1 на чемпіонаті Європи проти Данії, пише The Telegraf.

Одразу після закінчення матчу у Франкфурті принц Вільям пройшов у роздягальню до гравців, яких розкритикували за погану гру, щоб сказати їм, що це — "не кінець світу".

"Він просто намагався тримати нас усіх у позитиві. Він говорив, що це не кінець світу. Ми думали, що, як і раніше, лідируємо в групі. Ми не програли, у нас була нічия, нам просто потрібно подумати про гру, подивитися, як ми можемо стати кращими, і з нетерпінням чекаємо наступної гри. Це все, що ви можете зробити в турнірному футболі", — розповів журналістам 20-річний півзахисник Адам Вортон, який всю гру просидів на лаві запасних.

Вільям був присутній на Євро як президент Футбольної асоціації і після жеребкування потиснув руку королю Данії Фредеріку X.

Перед тим, як збірна Англії вирушила до Німеччини, Вільям, пристрасний уболівальник "Астон Вілли", несподівано відвідав Сент-Джордж-Парк, національний футбольний центр Англії в Бертон-апон-Трент, щоб зустрітися з 26 гравцями та з тренером Гаретом Саутгейтом Майбутній король вручив кожному спортсменові по футболці, а також розповів їм про напуття свого молодшого сина, принца Луї.

"Сьогодні вранці я був на шкільній пробіжці з дітьми і запитав: "Що мені сказати сьогодні збірній Англії?" Луї сказав: "Я хочу тобі дати пораду: їж удвічі більше, ніж ти зазвичай їси". Тоді я уявив, як ви всі бігаєте по полю з величезними животами. Тому я думаю, можливо, варто поставитися до поради мого молодшого з часткою скептицизму!" — пожартував Вільям.

Принц Вільям зустрівся зі збірною Англії перед їхньою поїздкою на Євро 2024

Капітан збірної Гаррі Кейн засміявся і відповів:

"Ми маємо бути обережними з цим. Не думаю, що нашому дієтологу це сподобається".

Англія виграла свій перший матч у групі C проти Сербії з рахунком 1:0, але за цим послідувала менш ніж переконлива гра проти данців. Ведучий BBC Гері Лінекер назвав гру "д***мовою" і припустив, що тренер Саутгейт був "тактично некомпетентним". Інший колишній нападник, Алан Ширер, також різко критикував тренера.

Деякі вболівальники Англії освистали Саутгейта, який заявив, що, найімовірніше, піде, якщо вони не виграють трофей, взявши на себе провину за невдалий початок турніру.

Незважаючи на це, Англія, як і раніше, перебуває на шляху до перемоги у своїй групі та кваліфікації в 1/8 фіналу, зігравши в Кельні зі Словенією.

Раніше Фокус писав, що принц Вільям і король Данії Фредерік були помічені на трибунах футбольних уболівальників.