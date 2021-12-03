Селена Гомес розповіла про наслідки психічного захворювання

Інколи в співачки немає сил навіть встати з ліжка

29-річна американська співачка та акторка Селена Гомес вчергове заговорила про свої проблеми з ментальним здоров'ям. Ще минулого 2020 року в неї діагностували психічний розлад. А у 2018 році зірку госпіталізували до психіатричної лікарні через нервовий зрив. Варто зазначити, що до цього в неї виявили червоний вовчак та проводили операцію з пересадки нирки. Це змусило Селену почати ретельніше турбуватися про себе та своє здоров'я, більше часу відпочивати. Проте хвороба досі проявляє себе час від часу та не дає артистці повернутися до попереднього темпу життя.

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В Instagram співачка зізналася, що часом у неї немає сил навіть встати з ліжка та роботи повсякденні справи, проте вона змушує себе підніматися та рухатися вперед.

[ + – ] Селена Гомес про проблеми з ментальним здоров'ям

"Інколи мені важко виконувати ці прості правила, таке трапляється. Часом мені важко встати з ліжка, після того, як я прокинуся. Зазвичай допомагає те, що я можу дотягнутися до телефону та зателефонувати комусь. Також можуть допомогти тренування. Останнім часом я полюбила бокс: він позбавляє негативної енергії" — зазначила Селена про вплив психічного розладу на її повсякденне життя.

У зв'язку з цим, восени 2021 року Селена Гомес разом зі своєю мамою Менді Тіфі запустила спеціальну платформу WonderMind, де зможуть отримати допомогу особи з психічними розладами та іншими ментальними порушеннями. Зірка планує допомагати людям, які не знають, як жити далі, побороти хворобу та рухатися вперед. На сайті WonderMind будуть представлені поради психологів, подкасти та есе.

[ + – ] Команда WonderMind. Зокрема Селена Гомес та її мама Менді Тіфі

Варто заначити, що співачка займається благодійною діяльністю давно. Вона є послом доброї волі ЮНІСЕФ, а у 2009 році стала наймолодшим членом фонду за всю його історію.

Нагадаємо, Селена Гомес разом з Беллою Хадід, Карою Делевінь та іншими знаменитостями навесні 2021 року виступили на підтримку жінок-трансгендерів. Вони закликали надати рівні права на освіту, працевлаштування, отримання медичної допомоги трансгендерним жінкам і вимагали припинити насильство щодо них.

Раніше ми повідомляли, що в березні 2021 року Селена Гомес оголосила про плани завершити музичну кар'єру.