Кара Делевінь, Селена Гомес і Белла Хадід відкрито виступили на підтримку трансгендерних жінок

Підписанти вимагають надати рівні права жінкам-трансгендерам на освіту, працевлаштування, отримання медичної допомоги, а також закликають припинити насильство щодо них.

Селена Гомес, Белла Хадід, Холлі Беррі та інші голлівудські знаменитості підписали відкритий лист на підтримку трансгендерних жінок і дівчат, передає The Daily Mail.

Усього підписи під листом, який з'явився у День публічності трансгендерів, поставили 485 феміністок, які відомі у сфері захисту інтересів, бізнесу, розваг, ЗМІ, політики і соціальної справедливості.

Це сталося після того, як законодавці Арканзасу 30 березня затвердили заборону на гендерно-обгрунтоване медичне обслуговування транс-дітей, а Південна Дакота видала розпорядження про заборону трансгендерним дівчатам грати в спортивних командах для дівчаток.

У листі йдеться про те, що 2020 рік був «найбільш смертоносним роком за всю історію» для спільноти і що все ще триває «епідемія вбивств і насильства, від якої страждають чорношкірі та латиноамериканські трансгендерні жінки».

Воно закликає суспільство забезпечити трансгендерам рівний доступ до освіти, працевлаштування, охорони здоров'я, відпочинку, місць громадського користування, а також вимагає поважати права кожної людини на "фізичну автономію і самовизначення".

"Ми чітко і твердо визнаємо, що трансгендерні жінки — це жінки, а трансгендерні дівчата — це дівчата. І ми вважаємо, що повага різноманітності жіночого досвіду — це сила, а не шкода для справи феміністок. Усі ми заслуговуємо на однаковий доступ, свободу і можливості", — свідчить текст.

Автори стверджують, що прийшла пора покласти край довгій історії нападів (законодавчих, фізичних, соціальних і словесних) на транс-жінок і дівчат:

"Занадто довго законодавці намагалися позбавити транс-жінок їхніх громадянських свобод — у 2021 році ми знову стали свідками хвилі фанатичної державної політики і законодавства. Багато з цих законів націлені на права дівчаток займатися шкільними видами спорту або криміналізують лікарів за лікування трансгендерної молоді та їхніх сімей. Жіночий рух і раніше стикався з лікарями, які відмовляли нам у необхідній медичній допомозі і послугах".

Серед інших знаменитостей, хто поставив свій підпис під цим маніфестом за права і свободи трансгендерів, були Джуліанна Мур, Меган Рапіноу, Габріель Юніон, Синтія Еріво, Джудіт Лайт, Емі Шумер, Кара Делевінь, Америка Феррера, Лена Данем і багато інших.

Нагадаємо, що 25 січня президент США Джо Байден підписав указ, згідно з яким трансгендери матимуть право проходити військову службу в армії країни. Тим самим був скасований указ попередньої адміністрації, що забороняє службу трансгендерів в армії США.