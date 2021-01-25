Американцы-трансгендеры снова могут служить в армии: Байден подписал указ

Указ предписывает немедленно внести корректировки в систему военного учета всех, "кто пострадал от запрета Трампа".

В понедельник, 25 января, президент США Джо Байден подписал указ, согласно которому трансгендеры будут иметь право проходить военную службу в армии страны. Тем самым был отменен указ предыдущей администрации, запрещающий службу трансгендеров в армии США.

Об этом сообщает NBC News.

По мнению, 46 президента США, гендерная идентичность не должна являться преградой для военной службы американцев.

"Позволить всем квалифицированным американцам служить своей стране в военной форме – это лучше для военных и лучше для страны, потому что объединенные силы – более эффективная сила. Проще говоря, это – правильно и отвечает нашим национальным интересам", – говорится в заявлении.

Теперь в США запрещено увольнять или отказывать в приеме на службу на основании того, что люди считают себя представителями другого пола, чем тот, к которому они принадлежали с рождения.

Указ предписывает немедленно внести корректировки в систему военного учета всех, "кто пострадал от запрета Трампа".

Отметим, что с лета 2016 года трансгендеры имели право служить в американской армии после того, как президент США Барак Обама отменил действовавший ранее запрет. Однако позже Дональд Трамп объявил о введении очередного запрета трансгендерам служить в вооруженных силах.

К слову, недавно Байден выдвинул трансгендера на должность в Минздраве США.