Байден выдвинул трансгендера на должность в Минздраве США

Педиатр Рэйчел Левин может стать первым чиновником-трансгендером федерального уровня, которого назначит на должность Сенат США.

Джо Байден, который 20 января 2021 года должен стать полноценным президентом США, собирается назначить трансгендера-педиатра Рэйчел Левин помощником секретаря по вопросам здравоохранения в Министерстве здравоохранения и социальных служб. Об этом рассказывает американское издание The Washington Post.

"Доктор Рейчел Левин обеспечит устойчивое руководство и знания, необходимые нам для того, чтобы люди прошли через эту пандемию — независимо от их почтового индекса, расы, религии, сексуальной ориентации, гендерной идентичности или инвалидности. Она удовлетворит потребности общественного здравоохранения нашей страны в этот критический момент и за ее пределами", — рассказал Байден.

В случае, если кандидатуру Левин поддержит Сенат, она может стать первой трансгендерной чиновницей федерального уровня.

Издание CNN передает, что избранная вице-президентом США Камала Харрис назвала Левин "замечательным госслужащим", отметив, что у нее есть достаточно знаний и опыта для помощи в сдерживании пандемии коронавируса и улучшения здоровья всех жителей страны.

На текущий момент Рэйчел Левин возглавляет министерство здравоохранения штата Пенсильвания. На эту должность ее назначил губернатор от Демократической партии Том Вольф. Она — профессор педиатрии и психиатрии в Медколледже штата Пенсильвания.

В течение карьеры Левин писала об опиоидном кризисе, ЛГБТ-медицине, лекарственной марихуане и подростковой медицине. Она является выпускницей Гарвардского колледжа и медфакультета Тулейнского университета. Также она обучалась педиатрии и подростковой медицине в Синайском медцентре в Нью-Йорке.

Напомним, ранее сообщалось, что Байден выдвинул Викторию Нуланд на пост заместителя госсекретаря Соединенных Штатов Америки.

Отметим, инаугурация Байдена должна состояться 20 января.

Фокус разбирался как должны провести эту церемонию.

ФБР предупреждало, что существует угроза срыва мероприятия.