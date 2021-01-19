Байден висунув трансгендера на посаду в Міністерстві охорони здоров'я США

Педіатр Рейчел Левін може стати першим чиновником-трансгендером федерального рівня, якого призначить на посаду Сенат США.

Джо Байден, який 20 січня 2021 року має стати повноцінним президентом США, збирається призначити трансгендера-педіатра Рейчел Левін помічником секретаря з питань охорони здоров'я в Міністерстві охорони здоров'я і соціальних служб. Про це розповідає американське видання The Washington Post.

"Доктор Рейчел Левін забезпечить стійке керівництво і знання, необхідні нам для того, щоб люди пройшли через цю пандемію — незалежно від їх поштового індексу, раси, релігії, сексуальної орієнтації, гендерної ідентичності або інвалідності. Вона задовольнить потреби громадської охорони здоров'я нашої країни в цей критичний момент і за її межами ", — розповів Байден.

У разі, якщо кандидатуру Левін підтримає Сенат, вона може стати першим трансгендерним чиновником федерального рівня.

Видання CNN передає, що обрана віце-президентом США Камала Харріс назвала Левін "чудовим держслужбовцем", зазначивши, що у неї є достатньо знань і досвіду для допомоги в стримуванні пандемії коронавірусу і поліпшення здоров'я всіх жителів країни.

Зараз Рейчел Левін очолює міністерство охорони здоров'я штату Пенсільванія. На цю посаду її призначив губернатор від Демократичної партії Том Вольф. Вона — професор педіатрії та психіатрії в медколеджу штату Пенсільванія.

Протягом кар'єри Левін писала про опіоїдну кризу, ЛГБТ-медицину, лікарську марихуану і підліткову медицину. Вона є випускницею Гарвардського коледжу та медфакультету Тулейнского університету. Також вона навчалася педіатрії і підліткової медицини в Синайському медцентрі в Нью-Йорку.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Байден висунув Вікторію Нуланд на пост заступника держсекретаря Сполучених Штатів Америки.

Відзначимо, інавгурація Байдена має відбутися 20 січня.

Фокус розбирався як повинні провести цю церемонію.

ФБР попереджало, що існує загроза зриву заходу.