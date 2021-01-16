Джо Байден выдвинул Викторию Нуланд на пост заместителя госсекретаря США

Администрация Байдена выдвинула целый ряд кандидатур на ключевые должности в Госдепартаменте США.

Новоизбранный президент США Джо Байден выдвинул Викторию Нуланд на пост заместителя госсекретаря Соединенных Штатов Америки.

"Виктория Нуланд назначена заместителем министра по политическим вопросам. Уважаемый и пользующийся доверием американский дипломат Виктория Нуланд в течение 32 лет проработала послом у пяти президентов США и девяти государственных секретарей обеих политических партий", – сообщил пресс-служба Байдена в субботу, 16 января.

Как сообщается в представлении к назначению: "Посол Нуланд обладает необходимым опытом и связями, чтобы сплотить мир вокруг продвижения американских интересов, будучи помощником государственного секретаря по делам Европы и Евразии, послом в НАТО, а также специальным посланником и главным переговорщиком по Договору об обычных вооруженных силах в Европе.

Имея высшее звание карьерного посла в дипломатической службе США, она работала за границей в России, Китае и Монголии и получила высокие служебные награды от двух министров обороны".

Кроме того, согласно указу новоизбранного американского лидера, помимо Нуланд были выдвинуты еще ряд кандидатур на разные должности в Госдепартаменте.

Так, еще одним замом госсекретаря в администрации Байдена предложили назначить Венди Шерман, которая во времена президентства Билла Клинтона она была советником Госдепартамента США и президента Америки, а также координатором американской политики в отношении Северной Кореи. "В частности, Шерман участвовала в переговорах с КНДР по ядерному оружию и программам разработки баллистических ракет и была ведущим переговорщиком по ядерной сделке с Ираном", – отметили в Госдепе.

На должность заместителя госсекретаря по управлению и ресурсами Байден предложил назначить бывшего заместителя министра обороны, своего советника по внешней политике Брайана Маккеона, "с которым он вместе проработал более 25 лет в Сенате, Белом доме, президентской кампании Байдена и переходном периоде Байдена-Харриса". За это время МакКеон занимал ряд высокопоставленных должностей в сфере национальной безопасности.

На пост заместителя госсекретаря по контролю над вооружениями и международной безопасности президент США выдвинул кандидатуру Бонни Дженкинс, которая занимала должность в администрации президента Барака Обамы. В частности, она была координатором программ по снижению угроз в "Бюро по международной безопасности и нераспространению" Госдепартамента. Дженкинс является основателем некоммерческой организации "Женщины с другим цветом кожи за мир, безопасность и трансформацию конфликтов".

Кроме того, на должность заместителя министра по гражданской безопасности, демократии и правам человека, была представлена политик и дипломат Узра Зея. Обладая более чем двадцатилетним дипломатическим опытом на Ближнем Востоке, в Южной Азии, Европе, в сфере прав человека и многосторонних делах, Зея "станет борцом за то, чтобы поставить всеобщие права и укрепление демократии в центр наших усилий по решению проблем 21 века".

Напомним, информация о том, что бывшая помощница государственного секретаря по делам Европы и Евразии, принимавшая активное участие в событиях 2012-2014 годов в Украине, станет замом госсекретаря США, появилась в СМИ еще в первых числах января.