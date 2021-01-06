Отвечавшую за Украину Нуланд выдвинут на должность замгоссекретаря США, - СМИ

Виктория Нуланд запомнилась украинцам тем, что раздавала печенье участникам Евромайдана. Сейчас она находится в "черном списке" РФ.

Викторию Нуланд, которая является ветераном дипломатии, будет номинирована на должность заместителя госсекретаря США (госсекретарь в США — аналог главы МИДа в Украине) по политическим вопросам. Об этом рассказывает издание Politico со ссылкой на свои источники.

Нуланд может членом официальной команды избранного президента США Джо Байдена вместе с Венди Шерман, которую, по информации Politico, назначат на должность замгоссекретаря страны. Ранее Шерман была госсекретарем по политическим вопросам в администрации президента Барака Обамы и занимала ведущую роль в переговорах по соглашению с Ираном.

Сама Нуланд также занимала должность в администрации предшественника Дональда Трампа. Она работала помощником госсекретаря по вопросам Европы и Евразии. На текущий момент Нуланд внесена в "черный список" Российской Федерации, из-за чего ей запрещено въезжать в страну. В этот список она была добавлена после персональных санкций США против России.

Части украинцев Нуланд запомнилась тем, что раздавала печенье участникам Евромайдана. Это стало одной из излюбленных тем российской пропаганды, которая до сих пор утверждает, что "на Майдане Нуланд раздавала печеньки от Госдепа США".

"Украинская правда" рассказывает, что Нуланд и Шерман после окончания срока Обамы начали заниматься академической деятельностью и работой в аналитических центрах. Они открыто критиковали внешнюю политику Трампа, в частности — его отношения с президентом РФ Владимиром Путиным.

Напомним, в мае 2019 года Нуланд предлагала учредить в Белом доме должность "киберцаря (Сyber tsar)" в качестве защиты от угроз России в цифровом пространстве.