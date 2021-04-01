Кара Делевинь, Селена Гомес и Белла Хадид открыто выступили в поддержку трансгендерных женщин

Подписанты требуют предоставить равные права женщинам-трансгендерам на образование, трудоустройство, получение медицинской помощи, а также призывают прекратить насилие в отношении их.

Селена Гомес, Белла Хадид, Холли Берри и другие голливудские знаменитости подписали открытое письмо в поддержку трансгендерных женщин и девушек, передает The Daily Mail.

Всего подписи под письмом, которое появилось в День публичности трансгендеров, поставили 485 феминисток, которые известны в сфере защиты интересов, бизнеса, развлечений, СМИ, политики и социальной справедливости.

Это произошло после того, как законодатели Арканзаса 30 марта утвердили запрет на гендерно-обоснованное медицинское обслуживание транс-детей, а Южная Дакота издала распоряжение о запрете трансгендерным девушкам играть в спортивных командах для девочек.

В письме речь идет о том, что 2020 год был «самым смертоносным годом за всю историю» для сообщества и что все еще продолжается «эпидемия убийств и насилия, от которой страдают чернокожие и латиноамериканские трансгендерные женщины».

Оно призывает общество обеспечить трансгендерам равный доступ к образованию, трудоустройству, здравоохранению, отдыху, местам общественного пользования, а также требует уважать права каждого человека на "физическую автономию и самоопределение".

"Мы четко и твердо признаем, что трансгендерные женщины — это женщины, а трансгендерные девушки — это девушки. И мы считаем, что уважение разнообразия женского опыта — это сила, а не вред для дела феминисток. Все мы заслуживаем одинаковый доступ, свободы и возможности", – гласит текст.

Авторы утверждают, что пришла пора положить конец долгой истории нападений (законодательных, физических, социальных и словесных) на транс-женщин и девушек:

"Слишком долго законодатели пытались лишить транс-женщин их гражданских свобод – в 2021 году мы снова стали свидетелями волны фанатичной государственной политики и законодательства. Многие из этих законов нацелены на права девочек заниматься школьными видами спорта или криминализируют врачей за лечение трансгендерной молодежи и их семей. Женское движение и раньше сталкивалось с врачами, которые отказывали нам в необходимой медицинской помощи и услугах".

Среди других знаменитостей, кто поставил свою подпись под этим манифестом за права и свободы трансгендеров, были Джулианна Мур, Меган Рапино, Габриэль Юнион, Синтия Эриво, Джудит Лайт, Эми Шумер, Кара Делевинь, Америка Феррера, Лена Данэм и многие другие.

Напомним, 25 января президент США Джо Байден подписал указ, согласно которому трансгендеры будут иметь право проходить военную службу в армии страны. Тем самым был отменен указ предыдущей администрации, запрещающий службу трансгендеров в армии США.